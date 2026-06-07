Daniel Riolo s'inquiète pour Kylian Mbappé : «Si jamais ça ne marche pas à la Coupe du monde, après il se passe quoi ? »

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur le devant de la scène depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est rapidement devenu une référence au niveau mondial. L'attaquant français subit tous les jours cette notoriété gigantesque puisque ses moindres faits et gestes sont commentés sur les réseaux sociaux. Ses prises de parole sont de plus en plus décriées et à l'approche de la Coupe du monde, Daniel Riolo est inquiet.

Malgré ses qualités individuelles exceptionnelles qui lui permettent de briller sur le terrain, Kylian Mbappé connaît finalement une saison décevante avec le Real Madrid, sans titre. L'attaquant français est suivi à la trace à chaque apparition et sur les réseaux sociaux, les critiques à son égard sont quotidiennes. Si jamais les choses devaient mal se passer lors de la Coupe du monde, le retour de bâton pourrait être difficile.

Kylian Mbappé voit sa cote de popularité baisser Critiqué récemment pour ses apparitions médiatiques, Kylian Mbappé est vu par beaucoup comme le problème du Real Madrid aujourd'hui. Daniel Riolo s'interroge sur sa façon de communiquer, loin d'être idéale selon lui. « Parfois, on a quand même envie de se demander : où va-t-il avec sa communication ? Je n'ai rien contre de faire GQ ou Vanity Fair. Mais de temps en temps, intéresse toi aussi à ceux qui aiment le foot. Va répondre à des journalistes qui font le foot et au public qui te suit, qui est le public qui va réagir ensuite sur les réseaux sociaux » débute-t-il sur le plateau de Quelle époque ! sur France 2.