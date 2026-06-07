Procès avec Deschamps - Daniel Riolo se lâche : «J'avais raison»

Pierrick Levallet

Réputé pour ses avis tranchés et pour parler sans détour, Daniel Riolo s’est retrouvé poursuivi en justice par Didier Deschamps pour diffamation. Le chroniqueur de l’After Foot sur RMC a été relaxé lors du procès en janvier dernier. Et il n’a pas manqué de se livrer sur le sujet ce samedi soir, des mois après.

Au fil des années, Daniel Riolo est devenu une voix importante du monde audiovisuel du football français. Le chroniqueur de l’After Foot sur RMC est réputé pour ses avis tranchés et pour le fait de parler sans détour. Cela lui a toutefois valu quelques ennuis, comme avec Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a intenté un procès pour diffamation contre Daniel Riolo, qui l’avait qualifié de « menteur » début 2023 dans sa communication sur le forfait Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022. L’éditorialiste a finalement été relaxé. Et des mois plus tard, il n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.

«Je ne lui en veux pas du tout» « Le procès qu'il m'a fait, c'était sur soi-disant un mensonge que j'avais dit, qui, devant la justice s'est avéré. Donc j'avais raison sur ce dossier. Après il a le droit de vouloir le cacher, c'est son rôle et c'est son métier aussi. C'est pour ça que moi je ne lui en veux pas du tout. Parce que lui il gère son équipe et il a le droit » a d’abord expliqué Daniel Riolo au micro de Quelle Epoque ! sur France 2 ce samedi soir.