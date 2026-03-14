OM : Beye fait déjà mieux que De Zerbi, cette statistique le prouve !

Depuis le début de l'année 2026, l'OM a connu beaucoup de mésaventures. Le club a traversé des défaites terribles et a perdu de la confiance. Roberto De Zerbi a fini par faire ses valises et l'annonce de son remplaçant Habib Beye était loin de séduire tout le monde. Force est de constater que les premiers bilans sont plutôt positifs.
Ancien entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a connu une fin d'aventure mouvementée en Bretagne. Ancien joueur du club de 2003 à 2007, il a donc pris en main l'OM dans une situation très compliquée. L'ancien international sénégalais ne s'en sort pas trop mal puisqu'il a encore validé une victoire en Ligue 1 face à Auxerre vendredi. Une dynamique positive s'installe.
Habib Beye débarque, l'OM revit
Encore vainqueur face à Auxerre vendredi, l'OM repart encore avec 3 points précieux pour son grand objectif de la fin de la saison : le podium de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne repart de l'avant et semble réussir à trouver un second souffle sous l'impulsion de Habib Beye. D'après le compte X Stats Foot, l'OM a maintenant remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 sous la houlette de Beye soit autant que De Zerbi sur les 8 derniers matches lors de son règne. Mais cela ne s'arrête pas là !
L'OM prêt à réussir une grande fin de saison ?
Déçu par son élimination précoce en Ligue des champions et par le scénario cruel de sa défaite en Coupe de France face à Toulouse, l'OM doit désormais concentrer ses efforts vers la fin de la saison en Ligue 1. L'année 2026 avait très mal commencé mais le bilan peut largement être plus positif désormais. En effet, Stats Foot rajoute que l'OM vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive face à une équipe professionnelle en compétition officielle pour la première fois en 2026. L'arrivée d'Habib Beye semble faire beaucoup de bien.