OM : Beye fait déjà mieux que De Zerbi, cette statistique le prouve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'année 2026, l'OM a connu beaucoup de mésaventures. Le club a traversé des défaites terribles et a perdu de la confiance. Roberto De Zerbi a fini par faire ses valises et l'annonce de son remplaçant Habib Beye était loin de séduire tout le monde. Force est de constater que les premiers bilans sont plutôt positifs.

Ancien entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a connu une fin d'aventure mouvementée en Bretagne. Ancien joueur du club de 2003 à 2007, il a donc pris en main l'OM dans une situation très compliquée. L'ancien international sénégalais ne s'en sort pas trop mal puisqu'il a encore validé une victoire en Ligue 1 face à Auxerre vendredi. Une dynamique positive s'installe.

«Il n’y a qu'ici que tu vois ça !» : Il se lâche sur les agissements de Benatia à l'OM https://t.co/QQijMhwu6S — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Habib Beye débarque, l'OM revit Encore vainqueur face à Auxerre vendredi, l'OM repart encore avec 3 points précieux pour son grand objectif de la fin de la saison : le podium de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne repart de l'avant et semble réussir à trouver un second souffle sous l'impulsion de Habib Beye. D'après le compte X Stats Foot, l'OM a maintenant remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 sous la houlette de Beye soit autant que De Zerbi sur les 8 derniers matches lors de son règne. Mais cela ne s'arrête pas là !