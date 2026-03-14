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Un joueur de l’OM a vécu l’enfer, c’est terminé avec Habib Beye !

Un joueur de l’OM a vécu l’enfer, c’est terminé avec Habib Beye !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé face à Auxerre (1-0) vendredi soir, enchaînant ainsi une troisième victoire d’affilée en championnat. Si les Olympiens ne se sont pas forcément rassurés dans le jeu lors de cette rencontre, l’un d’eux a tout de même dû retrouver un peu de confiance.

Grand artisan de la seconde place en Ligue 1 obtenue la saison dernière, Geronimo Rulli n’est clairement pas au même niveau depuis le début de l’exercice 2025-2026. Avant son départ, Roberto De Zerbi l’avait même déclassé, titularisant Jeffrey de Lange à sa place au Parc des Princes face au PSG (5-0). Des difficultés sur lesquelles s’est confié l’international argentin (7 sélections) jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Auxerre.

« Ça fait plaisir, j'avais besoin de ce clean sheet »

« Je suis passé par les mêmes moments que l'équipe. Mais je suis le gardien alors ma responsabilité est forcément plus visible. J'ai passé un moment difficile, oui, parce qu'on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l'élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j'ai retrouvé de la confiance », a déclaré Geronimo Rulli.

Rulli a enchaîné deux clean sheets pour la deuxième fois depuis qu’il est à l’OM

« Ça fait plaisir, j'avais besoin de ce clean sheet, c'est très important pour moi. Ça veut dire qu'on a bien fait le travail défensif », ajoutait le gardien âgé de 33 ans, qui n’avait pas encaissé de but le week-end dernier contre Toulouse (0-1) et cela a une nouvelle fois été le cas vendredi face à Auxerre (1-0). Ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Comme indiqué par Stats Foot, c’est seulement la deuxième fois qu’il enchaîne deux clean sheets consécutifs depuis qu’il est à l’OM, après septembre-octobre 2024. Avant d’en décrocher un troisième le week-end prochain à l’occasion de la réception du LOSC ?

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