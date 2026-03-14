Un joueur de l’OM a vécu l’enfer, c’est terminé avec Habib Beye !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé face à Auxerre (1-0) vendredi soir, enchaînant ainsi une troisième victoire d’affilée en championnat. Si les Olympiens ne se sont pas forcément rassurés dans le jeu lors de cette rencontre, l’un d’eux a tout de même dû retrouver un peu de confiance.

Grand artisan de la seconde place en Ligue 1 obtenue la saison dernière, Geronimo Rulli n’est clairement pas au même niveau depuis le début de l’exercice 2025-2026. Avant son départ, Roberto De Zerbi l’avait même déclassé, titularisant Jeffrey de Lange à sa place au Parc des Princes face au PSG (5-0). Des difficultés sur lesquelles s’est confié l’international argentin (7 sélections) jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Auxerre.

Habib Beye lance un avertissement à l’OM, «j’ai quelque chose qui est non négociable» https://t.co/X5XKPWJL0U — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Ça fait plaisir, j'avais besoin de ce clean sheet » « Je suis passé par les mêmes moments que l'équipe. Mais je suis le gardien alors ma responsabilité est forcément plus visible. J'ai passé un moment difficile, oui, parce qu'on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l'élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j'ai retrouvé de la confiance », a déclaré Geronimo Rulli.