Un joueur de l’OM a vécu l’enfer, c’est terminé avec Habib Beye !

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé face à Auxerre (1-0) vendredi soir, enchaînant ainsi une troisième victoire d’affilée en championnat. Si les Olympiens ne se sont pas forcément rassurés dans le jeu lors de cette rencontre, l’un d’eux a tout de même dû retrouver un peu de confiance.
Grand artisan de la seconde place en Ligue 1 obtenue la saison dernière, Geronimo Rulli n’est clairement pas au même niveau depuis le début de l’exercice 2025-2026. Avant son départ, Roberto De Zerbi l’avait même déclassé, titularisant Jeffrey de Lange à sa place au Parc des Princes face au PSG (5-0). Des difficultés sur lesquelles s’est confié l’international argentin (7 sélections) jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Auxerre.
« Ça fait plaisir, j'avais besoin de ce clean sheet »
« Je suis passé par les mêmes moments que l'équipe. Mais je suis le gardien alors ma responsabilité est forcément plus visible. J'ai passé un moment difficile, oui, parce qu'on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l'élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j'ai retrouvé de la confiance », a déclaré Geronimo Rulli.
Rulli a enchaîné deux clean sheets pour la deuxième fois depuis qu’il est à l’OM
« Ça fait plaisir, j'avais besoin de ce clean sheet, c'est très important pour moi. Ça veut dire qu'on a bien fait le travail défensif », ajoutait le gardien âgé de 33 ans, qui n’avait pas encaissé de but le week-end dernier contre Toulouse (0-1) et cela a une nouvelle fois été le cas vendredi face à Auxerre (1-0). Ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Comme indiqué par Stats Foot, c’est seulement la deuxième fois qu’il enchaîne deux clean sheets consécutifs depuis qu’il est à l’OM, après septembre-octobre 2024. Avant d’en décrocher un troisième le week-end prochain à l’occasion de la réception du LOSC ?