«Je passe pour un aigri toute l’année…», Bertrand Latour balance encore sur Kylian Mbappé dans le CFC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré des qualités individuelles indéniables, Kylian Mbappé termine la saison au Real Madrid avec pas mal de déception comme le club n'a remporté aucun titre cette année encore. L'attaquant français est régulièrement visé par les critiques car depuis son arrivée, le Real Madrid a du mal à fonctionner comme avant et les résultats sont en baisse. Bertrand Latour en a encore rajouté une couche dans le Canal Football Club.

Depuis des semaines, Kylian Mbappé est la cible de nombreuses critiques au Real Madrid pour son comportement. Jeudi dernier contre Oviedo, il a même été sifflé par tout le Santiago Bernabéu à son entrée en jeu. L'attaquant français n'arrive pas à porter son équipe vers les sommets et il y a un vrai problème au Real Madrid. Bertrand Latour pense que le problème pourrait venir tout simplement de lui.

« Ça suffit pas » Meilleur buteur de Liga et de la Ligue des champions cette saison, Kylian Mbappé est impressionnant de réussite face au but. Mais c'est insuffisant pour ramener des grandes victoires à son équipe. « Je passe tellement pour un aigri toute l’année parce qu’il marque des buts contre Oviedo… Il marque des buts mais ça suffit pas. C’est rare quand même quand vous êtes à ce point bon individuellement de cristalliser autant de critiques. A la fin, le problème c’est peut-être lui » analyse Bertrand Latour dans le Canal Football Club.