Mercato : Évoqué à l’OM, Bruno Genesio annonce une réunion déterminante pour son choix

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son nom est ressorti pour succéder à Habib Beye à la tête de l’OM, Bruno Genesio a révélé ce dimanche qu’une réunion était prévue avec Olivier Létang, président du LOSC, pour clarifier son avenir dans le nord de la France. Toutes les options sont « envisageables », a-t-il fait savoir en conférence de presse.

Avec l’avenir incertain de Habib Beye, plusieurs noms circulent pour venir diriger l’Olympique de Marseille, dont celui de Bruno Genesio. La direction phocéenne, le futur DS Grégory Lorenzi en tête, souhaiterait en effet mettre la main sur un homme habitué de la Ligue 1. Passé par l’OL, le Stade Rennes et le LOSC, Bruno Genesio remplit évidemment ce critère et apparaît comme une cible de choix, d’autant que son avenir dans le nord de la France reste très incertain malgré la qualification de Lille pour la Ligue des champions. Interrogé dimanche soir, l’entraîneur de 59 ans a indiqué qu’une réunion décisive allait se tenir ce lundi.

« Tout est envisageable » « Demain (lundi) il est prévu qu'on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable. Ce qui était important pour mon staff et moi c'était de bien figurer, on passait derrière deux belles saisons de Paulo (Fonseca), on a réussi à emmener l'équipe en Ligue des champions par les play-offs (en 2024-2025), ce qui n'était pas facile lorsqu'on est arrivé. L'année dernière on a échoué à un point de la Ligue des champions mais en faisant une épopée européenne qui était fantastique, et cette année on fait encore mieux en se qualifiant directement. Je pense qu'on a rempli, voire plus que rempli les objectifs qui nous avaient été fixés. Maintenant on verra comment les discussions se passeront avec le président », a indiqué l’entraîneur du LOSC, rapporté par L’Équipe.