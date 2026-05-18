Clash avec les salariés de l’OM - Benatia répond aux rumeurs : «Les personnes qui ont créé du tort ne sont plus là»

La victoire face au Stade Rennais (3-1) dimanche soir marquait la dernière apparition de Medhi Benatia en tant que directeur du football de l’OM, lui qui quitte officiellement ses fonctions ce lundi. L’ancien international marocain a fait le bilan de son passage à Marseille et est notamment revenu sur sa relation avec les autres salariés du club, lui qui aurait eu des problèmes avec certains.
Deux ans et demi après son arrivée, Medhi Benatia n’est plus le directeur du football de l’OM. L’ancien international marocain a officiellement quitté ses fonctions ce lundi, comme indiqué par le club samedi dans un communiqué, et sera probablement remplacé par Grégory Lorenzi, un bon choix selon lui. Après la victoire face à Rennes (3-1) dimanche et la qualification en Ligue Europa, il s’est arrêté en zone mixte, où il est revenu sur sa décision de partir et a fait le bilan de son passage à Marseille.
« Je n’ai pas fait de concessions, pas de copains-copains comme on fait souvent à Marseille »
Medhi Benatia s’est notamment exprimé sur sa relation avec les autres salariés de l’OM, lui qui a eu des tensions avec Alessandro Antonello dernièrement et a fait le ménage au sein du club depuis son arrivée, plaçant ses propres hommes au sein de la direction sportive. « Je n’ai pas fait de concessions, pas de copains-copains comme on fait souvent à Marseille, je n’ai pas fait tout ça moi. J’ai regardé tout le monde dans les yeux, j’ai écouté mon actionnaire et j’ai travaillé dans ce sens-là. J’ai une relation transparente avec tout le monde. J’ai encore vu tous les salariés, les magasiniers, des gens qui ont beaucoup de valeur pour moi. Des gens qui aiment l’OM, vraiment. Personne ne les voit, malheureusement parce qu’ils ne viennent pas devant vous... Sûrement qu’ils ne sont pas intéressants. Mais moi si, ça m’intéresse d’entendre qu’ils n’ont jamais vu ça en 20 ans », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence.
« J’adorerais qu’un salarié me dise qu’il a un problème avec moi »
« J’ai entendu dernièrement que j’ai des problèmes avec les salariés. J’adorerais qu’un salarié me dise qu’il a un problème avec moi. Je n’ai jamais rien entendu », a poursuivi Medhi Benatia. « Le peu de personnes qui ont créé du tort à l’OM depuis 15-20 ans n’est plus là aujourd’hui. Tant mieux ! Sinon, je n’ai jamais eu de problèmes avec personne. J’ai été dans mon rôle jusqu’au bout. C’est pour cela que je suis venu au dernier match, moi, j’ai assisté à ce match avec forcément un peu moins d’émotion. L’an passé, on jouait pour une deuxième ou troisième place... Il y a beaucoup d’amertume, mais aussi beaucoup de joie de savoir que ça se termine et je vais retrouver une vie normale. C’est le bon côté. »