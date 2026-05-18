Clash avec les salariés de l’OM - Benatia répond aux rumeurs : «Les personnes qui ont créé du tort ne sont plus là»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La victoire face au Stade Rennais (3-1) dimanche soir marquait la dernière apparition de Medhi Benatia en tant que directeur du football de l’OM, lui qui quitte officiellement ses fonctions ce lundi. L’ancien international marocain a fait le bilan de son passage à Marseille et est notamment revenu sur sa relation avec les autres salariés du club, lui qui aurait eu des problèmes avec certains.

Deux ans et demi après son arrivée, Medhi Benatia n’est plus le directeur du football de l’OM. L’ancien international marocain a officiellement quitté ses fonctions ce lundi, comme indiqué par le club samedi dans un communiqué, et sera probablement remplacé par Grégory Lorenzi, un bon choix selon lui. Après la victoire face à Rennes (3-1) dimanche et la qualification en Ligue Europa, il s’est arrêté en zone mixte, où il est revenu sur sa décision de partir et a fait le bilan de son passage à Marseille.

« Je n’ai pas fait de concessions, pas de copains-copains comme on fait souvent à Marseille » Medhi Benatia s’est notamment exprimé sur sa relation avec les autres salariés de l’OM, lui qui a eu des tensions avec Alessandro Antonello dernièrement et a fait le ménage au sein du club depuis son arrivée, plaçant ses propres hommes au sein de la direction sportive. « Je n’ai pas fait de concessions, pas de copains-copains comme on fait souvent à Marseille, je n’ai pas fait tout ça moi. J’ai regardé tout le monde dans les yeux, j’ai écouté mon actionnaire et j’ai travaillé dans ce sens-là. J’ai une relation transparente avec tout le monde. J’ai encore vu tous les salariés, les magasiniers, des gens qui ont beaucoup de valeur pour moi. Des gens qui aiment l’OM, vraiment. Personne ne les voit, malheureusement parce qu’ils ne viennent pas devant vous... Sûrement qu’ils ne sont pas intéressants. Mais moi si, ça m’intéresse d’entendre qu’ils n’ont jamais vu ça en 20 ans », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence.