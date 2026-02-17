Tensions à l'OM : Agacé par des joueurs et un dirigeant, «il a décidé de claquer la porte»

Des tensions sont nés à l'OM ces derniers temps. Agacé par le travail du nouveau directeur général marseillais, Alessandro Antonello, et par l'attitude de certains joueurs du club, un dirigeant a pris une décision fracassante. A bout, il a décidé de claquer la porte de l'OM.
La semaine dernière a été mouvementée du côté de l'OM. En effet, le club phocéen a perdu à la fois Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. L'OM ayant annoncé le départ du premier ce mardi, avant que le second n'officialise sa démission ce dimanche.
«Il y a eu des tensions avec le nouveau directeur général»
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Florent Germain a détaillé les raisons qui ont poussées Medhi Benatia à quitter l'OM. « Pourquoi Medhi Benatia s'en va ? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il avait laissé entendre en privé, et même dans des récentes prises de parole qu'il n'allait pas faire long feu à l'OM, parce que pour lui le poste était usant. Il y avait une certaine lassitude, pour différentes raisons. Il a le sentiment d'assumer un peu seul la pression à l'OM, la pression des choix sportifs. Il estime qu'il a pourtant fait le maximum avec les moyens du bord, et notamment d'avoir d'abord, lors de la première année, réparer surtout les erreurs du passé. Il a fallu notamment se débarrasser de pas mal de joueurs qui étaient là avant son arrivée. Il a l'impression qu'on n'a pas assez pris en considération tout cela. Il se sentait un peu seul ces derniers temps. C'est vrai que Pablo Longoria est très effacé cette saison », a révélé le journaliste de RMC Sport, avant d'ajouter qu'il existait des tensions entre le directeur sportif marocain et d'autres salariés du club.
«Ça l'a énormément agacé»
« Il y a eu des tensions avec la direction générale, notamment le nouveau directeur général Alessandro Antonello, qui est plus sur des projets extrasportifs, l'expérience au Vélodrome, etc. Et ça, ça l'agace Medhi Benatia, il veut qu'on pense uniquement investissements sportifs. Il a mal vécu aussi le départ de Roberto De Zerbi, évidemment. Et puis, il y a eu des tensions avec les joueurs ces derniers temps. Il ne se retrouvait plus sur les joueurs qui rechignent, qui contestent certaines règles et se plaignent sur les règles de vie, et ça, ça l'a énormément agacé, donc il a décidé de claquer la porte, ça a été peut-être brutal, mais le timing a été le sien et maintenant on attend de savoir quelle sera la position de l'actionnaire Frank McCourt. Est-ce que Pablo Longoria peut rester président de l'OM, lui qui a été ciblé par les banderoles du Vélodrome ? Ce sont des enjeux chauds, mais pour le moment, on n'a pas de réponse », a précisé Florent Germain.