Tensions à l'OM : Agacé par des joueurs et un dirigeant, «il a décidé de claquer la porte»

Amadou Diawara

Des tensions sont nés à l'OM ces derniers temps. Agacé par le travail du nouveau directeur général marseillais, Alessandro Antonello, et par l'attitude de certains joueurs du club, un dirigeant a pris une décision fracassante. A bout, il a décidé de claquer la porte de l'OM.

La semaine dernière a été mouvementée du côté de l'OM. En effet, le club phocéen a perdu à la fois Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. L'OM ayant annoncé le départ du premier ce mardi, avant que le second n'officialise sa démission ce dimanche.

«Il y a eu des tensions avec le nouveau directeur général» Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Florent Germain a détaillé les raisons qui ont poussées Medhi Benatia à quitter l'OM. « Pourquoi Medhi Benatia s'en va ? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il avait laissé entendre en privé, et même dans des récentes prises de parole qu'il n'allait pas faire long feu à l'OM, parce que pour lui le poste était usant. Il y avait une certaine lassitude, pour différentes raisons. Il a le sentiment d'assumer un peu seul la pression à l'OM, la pression des choix sportifs. Il estime qu'il a pourtant fait le maximum avec les moyens du bord, et notamment d'avoir d'abord, lors de la première année, réparer surtout les erreurs du passé. Il a fallu notamment se débarrasser de pas mal de joueurs qui étaient là avant son arrivée. Il a l'impression qu'on n'a pas assez pris en considération tout cela. Il se sentait un peu seul ces derniers temps. C'est vrai que Pablo Longoria est très effacé cette saison », a révélé le journaliste de RMC Sport, avant d'ajouter qu'il existait des tensions entre le directeur sportif marocain et d'autres salariés du club.