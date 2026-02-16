OM : «On te parle d'institution alors que tu as fait Greenwood», le départ de Rabiot le fait craquer !

Pierrick Levallet

L’été dernier, l’OM a pris une décision radicale avec Adrien Rabiot. Le club phocéen a choisi de se séparer de l’international français, transféré au Milan AC, après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Seulement, les raisons du départ du milieu de terrain de 30 ans n’ont pas manqué de faire craquer un journaliste, qui n’a pas manqué de comparer la situation au cas Mason Greenwood.

L’OM a pris une grande décision l’été dernier, alors que la saison venait à peine de démarrer. Le club phocéen a en effet choisi de se débarrasser d’Adrien Rabiot, qui s’était battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire. Les dirigeants marseillais ont transféré le milieu de terrain de 30 ans au Milan AC afin de prouver que l’institution reste au-dessus. Mais cette raison n’a pas manqué d’agacer un certain Romain Molina.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

«Tu prends les gens pour des imbéciles» « La gestion du cas Rabiot, où tu savais très bien ce que Véronique Rabiot, sa maman et représentante, allait faire, où tu n'anticipes pas et tu parles d'institution parce que Rabiot ne voulait pas s'excuser pour Jonathan Rowe, qu'en plus tu sortais. On te parle d'institution pour une bagarre, aussi violente soit-elle, alors que tu as fait Mason Greenwood, donc là tu prends les gens pour des imbéciles. Comment on peut me parler d'institution, de respect, alors que tu as fait Mason Greenwood. A un moment donné, c'est boire ou conduire, il faut choisir. Encore une fois, tu te mets dans la panade tout seul, comme un grand. Tu aurais pu le gérer d'une autre manière » a lancé le journaliste sur sa chaîne YouTube.