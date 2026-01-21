Rabiot viré par l'OM : De Zerbi se lâche !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts à l’Olympique de Marseille en toute fin du dernier mercato estival, après une bagarre dans le vestiaire. Il a depuis rejoint l’AC Milan, mais tout récemment, son ancien coach Roberto De Zerbi a reparlé de cet évènement qui a soulevé énormément de débats.

C’est sans aucun doute le plus gros coup de théâtre du mercato. Meilleur joueur de l’OM pour sa première saison au club, Adrien Rabiot a été mis à la porte du jour au lendemain. Du côté des dirigeants on a prétexté un comportement intolérable, tandis que dans l’entourage de l’international français on avançait une simple excuse à un an de la fin de son contrat.

Rabiot regretté à l’OM ? Invité de l’émission italienne Viva el Futbol, diffusée sur Twitch et YouTube, le coach de l’OM a été questionné sur les prestations de son ancien joueur, qui évolue désormais à l’AC Milan. « Rabiot on le connait, c’est un joueur complet, il sait tout faire. Attaquer, défendre, attaquer les espaces... » a déclaré Roberto De Zerbi.