Greenwood - OM : Son père est resté choqué !

Axel Cornic

Signature star de l’été 2024, Mason Greenwood renaît de ses cendres à l’Olympique de Marseille, après un début de carrière très compliqué. L’ancien prodige de Manchester United a en effet fait face à la justice et a été mis au placard, avant de rebondir avec un prêt à Getafe et ensuite poser ses valises dans le sud de la France.

En seulement un an et demi, il est devenu la principale attraction du stade Vélodrome. A 24 ans, Mason Greenwood explose enfin à l’OM et balaye tous les doutes qu’il a pu y avoir sur lui, depuis un début de carrière chaotique de l’autre côté de la Manche.

La cure marseillaise Invité de la chaîne YouTube Viva el Futbol, Roberto De Zerbi a parlé de cette rédemption footballistique de Greenwood. « Il ne faut pas oublier que Greenwood a perdu deux ans de carrière. Il est resté sans rien faire un an, plus la moitié du précédent avant d’aller à Getafe » a d’abord rappelé le coach de l’OM.