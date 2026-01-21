Greenwood - OM : Son père est resté choqué !

Signature star de l’été 2024, Mason Greenwood renaît de ses cendres à l’Olympique de Marseille, après un début de carrière très compliqué. L’ancien prodige de Manchester United a en effet fait face à la justice et a été mis au placard, avant de rebondir avec un prêt à Getafe et ensuite poser ses valises dans le sud de la France.
En seulement un an et demi, il est devenu la principale attraction du stade Vélodrome. A 24 ans, Mason Greenwood explose enfin à l’OM et balaye tous les doutes qu’il a pu y avoir sur lui, depuis un début de carrière chaotique de l’autre côté de la Manche.
La cure marseillaise
Invité de la chaîne YouTube Viva el Futbol, Roberto De Zerbi a parlé de cette rédemption footballistique de Greenwood. « Il ne faut pas oublier que Greenwood a perdu deux ans de carrière. Il est resté sans rien faire un an, plus la moitié du précédent avant d’aller à Getafe » a d’abord rappelé le coach de l’OM.
« Son père m’a dit qu’il ne l’avait jamais vu prendre autant en musculature qu’à Marseille »
« Son père m’a dit qu’il ne l’avait jamais vu prendre autant en musculature qu’à Marseille cette saison, parce que justement il avait énormément perdu avant » a précisé De Zerbi, concernant l’entourage de Mason Greenwood. « Ce n’est pas pour rien qu’on le vit avoir une plus grande continuité dans ce qu’il fait ».