Mason Greenwood : Transfert bouclé à l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2030 avec Arsenal, Ethan Nwaneri devrait rejoindre l'OM cet hiver, et ce, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Alors que Mason Greenwood joue beaucoup ces derniers mois, Roberto De Zerbi va pouvoir le reposer lors de la deuxième partie de saison, et ce, grâce à l'arrivée du crack de 18 ans.

Peu utilisé par Mikel Arteta depuis le début de l'exercice 2025-2026, Ethan Nwaneri devrait aller trouver du temps de jeu à Marseille. Comme révélé par The Athletic ce mardi matin, la pépite de 18 ans est sur le point d'être prêtée, sans option d'achat, à l'OM. Une information confirmée par L'Equipe dans l'après-midi.

Transfert : Ethan Nwaneri arrive à l'OM A en croire L'Equipe, Ethan Nwaneri est bel et bien parti pour rejoindre l'OM, et ce, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Le numéro 22 d'Arsenal est attendu à Marseille pour renforcer la rotation de Roberto De Zerbi et permettre à Mason Greenwood - l'attaquant le plus utilisé cette saison - de pouvoir souffler.