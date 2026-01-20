Ça bouge à l’OM : Deux transferts bientôt annoncés ?

Après avoir bouclé les départs de Robinio Vaz, Pol Lirola et Ruben Blanco, l’OM pourrait bientôt enregistrer ceux de deux autres joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi : Ulisses Garcia et Neal Maupay. Ces derniers ont plusieurs portes de sortie et ils seraient proches de quitter Marseille.
Ça bouge dans tous les sens à l’OM. En discussion avec Angers pour le transfert d'Himad Abdelli (26 ans), le club olympien a trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour celui de Quinten Timber (24 ans). Dans le même temps, une offre de prêt sans option d’achat a été envoyée à Arsenal pour Ethan Nwaneri (18 ans), selon le journaliste Fabrizio Romano.
Deux nouveaux départs bientôt bouclés à l’OM ?
Il y a également du mouvement dans le sens des départs. Après la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome, l’OM a libéré Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans) de leur contrat respectif. Les prochains à s’en aller devraient être Ulisses Garcia (30 ans) et Neal Maupay (29 ans). Le dénouement serait proche les concernant, d’après les informations de Foot Mercato.
Garcia et Maupay ont plusieurs options
L’international suisse (11 sélections) a des touches en Allemagne et en Italie, où il a été cité du côté de Sassuolo et de l’Hellas Vérone. En ce qui concerne l’attaquant, des clubs français, italiens et espagnols sont intéressés. Comme indiqué par Le 10 Sport, Getafe et le FC Séville sont tous les deux sur la piste de Neal Maupay.