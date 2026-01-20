Ça bouge à l’OM : Deux transferts bientôt annoncés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir bouclé les départs de Robinio Vaz, Pol Lirola et Ruben Blanco, l’OM pourrait bientôt enregistrer ceux de deux autres joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi : Ulisses Garcia et Neal Maupay. Ces derniers ont plusieurs portes de sortie et ils seraient proches de quitter Marseille.

Ça bouge dans tous les sens à l’OM. En discussion avec Angers pour le transfert d'Himad Abdelli (26 ans), le club olympien a trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour celui de Quinten Timber (24 ans). Dans le même temps, une offre de prêt sans option d’achat a été envoyée à Arsenal pour Ethan Nwaneri (18 ans), selon le journaliste Fabrizio Romano.

Deux nouveaux départs bientôt bouclés à l’OM ? Il y a également du mouvement dans le sens des départs. Après la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome, l’OM a libéré Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans) de leur contrat respectif. Les prochains à s’en aller devraient être Ulisses Garcia (30 ans) et Neal Maupay (29 ans). Le dénouement serait proche les concernant, d’après les informations de Foot Mercato.