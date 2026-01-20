Nouvelle recrue à l’OM : L’accord est annoncé !

Alors qu’il est en fin de contrat avec le Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber semble de plus en plus proche de rejoindre l’OM. Un accord verbal a déjà été conclu avec le milieu de terrain âgé de 24 ans, qui veut rejoindre Marseille. Un terrain d’entente a même été trouvé avec le club néerlandais et il ne reste désormais plus que des détails à régler.
Après Himad Abdelli (26 ans), l’OM s’est entendu avec un autre joueur en fin de contrat : Quinten Timber. Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec l’international néerlandais (8 sélections), en conflit ouvert avec son entraîneur, Robin van Persie.
Accord trouvé avec le Feyenoord pour Timber
Si les discussions sont encore en cours avec Angers concernant Himad Abdelli, celles avec le Feyenoord Rotterdam pour Quinten Timber semblent avoir abouti. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé avec l’OM dans l’optique d’un transfert du milieu de terrain âgé de 24 ans dès cet hiver.
L’OM discute avec Arsenal pour Nwaneri
Il ne reste désormais plus que des détails à régler avant que Quinten Timber ne prenne la direction de Marseille. Dans le même temps, des négociations ont également été lancées avec Arsenal pour un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ethan Nwaneri (18 ans), d’après les informations de The Athletic.