Nouvelle recrue à l’OM : L’accord est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en fin de contrat avec le Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber semble de plus en plus proche de rejoindre l’OM. Un accord verbal a déjà été conclu avec le milieu de terrain âgé de 24 ans, qui veut rejoindre Marseille. Un terrain d’entente a même été trouvé avec le club néerlandais et il ne reste désormais plus que des détails à régler.

Après Himad Abdelli (26 ans), l’OM s’est entendu avec un autre joueur en fin de contrat : Quinten Timber. Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec l’international néerlandais (8 sélections), en conflit ouvert avec son entraîneur, Robin van Persie.

Accord trouvé avec le Feyenoord pour Timber Si les discussions sont encore en cours avec Angers concernant Himad Abdelli, celles avec le Feyenoord Rotterdam pour Quinten Timber semblent avoir abouti. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé avec l’OM dans l’optique d’un transfert du milieu de terrain âgé de 24 ans dès cet hiver.