Transfert en Angleterre : La folie de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l'OM s'emballe ! Alors que la piste menant à Quinten Timber semble en excellente voie, celle concernant Himad Abdelli ce serait refroidie. Il faut dire qu'en parallèle, le club phocéen aurait activé un autre dossier et non des moindres. Le club phocéen viserait en effet Ethan Nwaneri, le crack d'Arsenal.

Après avoir vendu Robinio Vaz pour 25M€ à l'AS Roma, l'OM peut se concentrer plus sereinement sur son recrutement. Dans cette optique, la piste menant à Quinten Timber s'est sérieusement accélérée ces dernières heures. Au point que le milieu de terrain de Feyenoord se rapproche de Marseille. A l'inverse, alors qu'Himad Abdelli était annoncé très proche, le joueur du SCO s'éloignerait désormais de l'OM.

L'OM tente le coup Ethan Nwaneri ! Et pour cause, l'OM tenterait un énorme coup à l'étranger. Selon les informations de The Athletic, le club phocéen aurait effectivement entamé des démarches auprès d'Arsenal pour recruter Ethan Nwaneri. Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football anglais, le milieu offensif de 18 ans joue toutefois très peu puisqu'il ne compte que 12 apparitions toutes compétitions confondues avec les Gunners cette saison.