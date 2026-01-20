L’OM vire un joueur : L’annonce choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’été dernier en provenance du LOSC à la fin de son contrat, Angel Gomes est déjà poussé vers la sortie par l’OM. Annoncé vers un départ ces dernières semaines, le milieu de terrain âgé de 25 ans a été officiellement prié par ses dirigeants de trouver un nouveau point de chute d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Après avoir conclu un accord contractuel avec Himad Abdelli (26 ans, Angers), l’OM a fait de même avec Quinten Timber (24 ans, Feyenoord). Deux milieux de terrain en fin de contrat dans leur club respectif et que Marseille veut recruter dès cet hiver, ce qui pousse un peu plus Angel Gomes vers la sortie.

Déjà la fin de l'histoire pour Gomes à l'OM Arrivé l’été dernier au terme de son contrat avec le LOSC, l’international anglais (4 sélections) a peu à peu vu son temps de jeu baisser. Entré en jeu en fin de match samedi face à Angers (2-5), Angel Gomes était suspendu pour la réception du FC Nantes (0-2) et était resté sur le banc lors des deux rencontres précédentes en championnat.