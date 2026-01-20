L’OM vire un joueur : L’annonce choc !

Arrivé seulement l’été dernier en provenance du LOSC à la fin de son contrat, Angel Gomes est déjà poussé vers la sortie par l’OM. Annoncé vers un départ ces dernières semaines, le milieu de terrain âgé de 25 ans a été officiellement prié par ses dirigeants de trouver un nouveau point de chute d’ici à la fermeture du marché des transferts.
Après avoir conclu un accord contractuel avec Himad Abdelli (26 ans, Angers), l’OM a fait de même avec Quinten Timber (24 ans, Feyenoord). Deux milieux de terrain en fin de contrat dans leur club respectif et que Marseille veut recruter dès cet hiver, ce qui pousse un peu plus Angel Gomes vers la sortie.
Déjà la fin de l'histoire pour Gomes à l'OM
Arrivé l’été dernier au terme de son contrat avec le LOSC, l’international anglais (4 sélections) a peu à peu vu son temps de jeu baisser. Entré en jeu en fin de match samedi face à Angers (2-5), Angel Gomes était suspendu pour la réception du FC Nantes (0-2) et était resté sur le banc lors des deux rencontres précédentes en championnat.
Gomes officiellement prié de s’en aller
Si un départ prématuré était déjà évoqué ces dernières semaines, L’Équipe indique que les dirigeants marseillais ont officiellement fait savoir à Angel Gomes qu’il devait partir. Le milieu de terrain âgé de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l'OM, est prié de trouver un nouveau pointe de chute d’ici à la fermeture du marché des transferts, le 2 février.