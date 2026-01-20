Transfert à 80M€ : Séparation imminente au PSG ?

La rédaction

Recruté pour 80M€, soit son option d'achat quelques mois seulement après le début de son prêt à l'été 2023, Gonçalo Ramos est la définition même du Supersub sous les ordres de Luis Enrique. Au terme de la saison, Ramos se trouvera à deux ans de l'expiration de son engagement contractuek au PSG. En parallèle, l'Atletico de Madrid s'inviterait à la fête. Quelle tournure doit prendre le feuilleton Gonçalo Ramos ? C'est notre sondage du jour !

Gonçalo Ramos, du haut de ses 24 ans, va boucler sa troisième saison au PSG. L'international portugais est contractuellement lié au club de la capitale jusqu'en juin 2028. Au terme de l'exercice, il restera donc deux années à Ramos sur son contrat au Paris Saint-Germain. Le moment parfait pour le comité directeur parisien mené par le conseiller sportif Luis Campos de le vendre au prix fort ?

Gonçalo Ramos dans le viseur de l'Atletico de Madrid Cette saison, Gonçalo Ramos continue de briller en tant que supersub avec 10 marqués. Néanmoins, lorsqu'il dispose d'une place dans le onze de départ de Luis Enrique, l'attaquant ne performe pas au même niveau et ne répond pas aux attentes. Pas de quoi lui fermer des portes sur le marché des transferts. D'après les informations de Matteo Moretto, journaliste de Marca, le directeur du football de l'Atletico de Madrid, à savoir Mateu Alemany, l'aurait à la bonne. En raison des interrogations autour des avenirs d'Antoine Griezmann, d'Alexander Sorloth et Julian Alvarez, le dirigeant des Colchoneros travaillerait d'ores et déjà sur le recrutement de Ramos pour l'été prochain.