Le coup de foudre à l'étranger, séparation imminente au PSG ?

Le Paris Saint-Germain dispose en ses rangs de Gonçalo Ramos depuis deux ans et demi. Pour autant, l'international portugais de 24 ans n'a jamais réussi à trouver une certaine continuité au poste d'attaquant de pointe dans le onze de départ de Luis Enrique qui privilégie Ousmane Dembélé ou encore Senny Mayulu la plupart du temps. En Espagne, l'Atletico de Madrid entrerait dans la danse.

Avec 10 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison sous la tunique du PSG, et souvent lors des derniers instants des rencontres, Gonçalo Ramos est sans contestation possible le joker de luxe de Luis Enrique à lancer en supersub pendant les matchs. L'attaquant recruté en 2023 par le biais d'un prêt avec option d'achat de 80M€ est encore sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2028.

Gonçalo Ramos courtisé à l'étranger Mais honorera-t-il son bail jusqu'à son terme ? Mateu Alemany garderait un oeil avisé sur l'évolution de la situation de Gonçalo Ramos du côté du PSG. Pas titulaire lors des trois dernières sorties du champion de France en Ligue 1, l'international portugais figurerait sur les tablettes du directeur du football de l'Atletico de Madrid à en croire les sources du journaliste Matteo Moretto.