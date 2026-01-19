Pedri : Le transfert terrible au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans seulement, Dro va quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, moyennant 6M€. Crack blaugrana, le milieu de terrain s'apprête à faire ses valises. De quoi faire grincer des dents plus d'un de l'autre côté des Pyrénées. Mais voilà que certains ont tenu un autre discours concernant ce départ de Dro et ce qu'il perdait en quittant le Barça.

Malgré le futur radieux qui lui était promis au FC Barcelone, Dro a décidé d'aller voir ailleurs. Ainsi, à l'occasion de ce mercato hivernal, le milieu de terrain de 18 ans est attendu au PSG, qui va activer sa clause libératoire de 6M€. Forcément, en Catalogne, on regrette ce futur départ de Dro. Mais le plus grand perdant dans l'histoire ne serait-il pas le joueur en lui-même ?

Dro, un futur échec loin de Barcelone ? Journaliste espagnol, Alfredo Martinez s'est exprimé sur X sur ce transfert annoncé de Dro vers le PSG. C'est alors qu'il a averti le joueur du FC Barcelone de ce qu'il allait perdre alors que d'autres avant lui ont déjà tenté leur chance loin du club catalan sans réussir : « On a déjà vu, avant Dro, de nombreux cas de joueurs qui ont choisi d'autres clubs par précipitation. Beaucoup de déceptions ».