Un crack choisit le PSG : La réponse fracassante à Barcelone !

Formé au FC Barcelone, Dro Fernandez est sur le point de rejoindre le PSG, avec lequel il est déjà tombé d’accord, qui devrait bientôt lever sa clause libératoire de 6M€. Entraîneur de la réserve du Barça, Juliano Belletti s’est exprimé sur le départ du joueur âgé de 18 ans, qui ne lui a pas communiqué.
Après Hansi Flick samedi en conférence de presse, Juliano Belletti a lui aussi été interrogé sur le départ de Dro Fernandez pour le PSG. Formé au Barça, le joueur âgé de 18 ans a décidé de prendre la direction du club de la capitale, avec lequel il a un accord pour un contrat jusqu’en juin 2030.
« Il y a beaucoup de bons joueurs ici »
« Il ne m’a rien communiqué, je l’ai appris par mon staff, qui me l’a mentionné auparavant. Il y a beaucoup de bons joueurs ici. Je pense que le club, surtout en ce moment, se porte très bien à ce niveau », a répondu l’entraîneur de la réserve du FC Barcelone.
« Il existe une compétitivité très importante au sein du club »
Juliano Belletti a ajouté : « Nous voyons comment jouent Juan Hernández, Dani, Cuenca, Álvaro… Il y a beaucoup d’options ici. Il existe une compétitivité très importante au sein du club et c’est positif pour l’entraîneur. Et pour les joueurs aussi, car cela les pousse à chercher à s’améliorer. Nous travaillons tous pour qu’ils soient prêts pour l’équipe première. »