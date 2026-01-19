Un crack choisit le PSG : La réponse fracassante à Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au FC Barcelone, Dro Fernandez est sur le point de rejoindre le PSG, avec lequel il est déjà tombé d’accord, qui devrait bientôt lever sa clause libératoire de 6M€. Entraîneur de la réserve du Barça, Juliano Belletti s’est exprimé sur le départ du joueur âgé de 18 ans, qui ne lui a pas communiqué.

Après Hansi Flick samedi en conférence de presse, Juliano Belletti a lui aussi été interrogé sur le départ de Dro Fernandez pour le PSG. Formé au Barça, le joueur âgé de 18 ans a décidé de prendre la direction du club de la capitale, avec lequel il a un accord pour un contrat jusqu’en juin 2030.

« Il y a beaucoup de bons joueurs ici » « Il ne m’a rien communiqué, je l’ai appris par mon staff, qui me l’a mentionné auparavant. Il y a beaucoup de bons joueurs ici. Je pense que le club, surtout en ce moment, se porte très bien à ce niveau », a répondu l’entraîneur de la réserve du FC Barcelone.