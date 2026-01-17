Mercato - PSG : Barcelone confirme le prochain transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a été interrogé sur la situation de Dro Fernandez, qui l’on annonce très proche de rejoindre le PSG. L’entraîneur du FC Barcelone n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet, mais n’a pas démenti le départ imminent du milieu offensif âgé de 18 ans.

Il semblerait que le PSG ait trouvé sa première recrue de 2026. Comme indiqué par L’Équipe, un accord a été trouvé avec Dro Fernandez pour un contrat jusqu’en juin 2030. Le club de la capitale n’a plus qu’à lever la clause libératoire du joueur formé au FC Barcelone, estimée à 6M€.

Flick s’exprime sur le départ de Dro Fernandez « J’en parlerai quand ce sera fait. Pas avant », a répondu Hansi Flick quand il a été interrogé sur la situation de Dro Fernandez, ce samedi en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone n’a en revanche pas démenti son départ pour le PSG, laissant entendre que cela est le résultat d'une mauvaise influence de son entourage.