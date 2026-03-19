Kylian Mbappé : Une information qui devait rester secrète révélée sur La Chaine L’Equipe ?

Mardi soir, face à Manchester City, Kylian Mbappé a pu refouler la pelouse avec le Real Madrid après son absence de quelques semaines suite à ses douleurs au genou. Ça va désormais mieux pour l’attaquant français ? Il faudra voir si cela tient dans le temps pour Mbappé, qui a d’ailleurs été appelé par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’équipe de France
Ce jeudi, Didier Deschamps s’est présenté face à la presse pour dévoiler sa liste des 26 joueurs appelés pour jouer avec l’équipe de France face à la Colombie et le Brésil. Sur celle-ci, on y retrouve Kylian Mbappé. A peine remis de ses douleurs au genou, l’attaquant du Real Madrid et capitaine des Bleus a donc été sélectionné pour faire le voyage aux Etats-Unis. La question est maintenant de savoir si Mbappé jouera compte tenu de son état physique actuel.
« Je crois qu’il m’avait dit : « Greg, ne le dis pas » »
Jouera ? Ne jouera pas ? Il y a encore une incertitude concernant le temps de jeu de Kylian Mbappé lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. La mèche a peut-être été vendue sur La Chaine L’Equipe alors que ça n’aurait pas dû. « Mbappé en tournée, oui Monsieur. Il va jouer. Mbappé jouera là-bas, information Giovanni Castaldi. On verra si d’ici là il aura retourné sa veste. En tout cas moi je le prends comme une info. Je crois qu’il m’avait dit : « Greg, ne le dis pas ». Ecoutez, ce n'est pas grave, Mbappé va jouer aux Etats-Unis. On l’espère », a balancé Grégory Ascher lors de L'Equipe de Greg.
Deschamps et la situation de Mbappé
Après avoir donné sa liste, Didier Deschamps s’est confié sur le cas de Kylian Mbappé. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France a notamment fait savoir : « J’ai envisagé de ne pas sélectionner Mbappé ? Rien n'est impossible, mais à partir du moment où il y avait un protocole et qu'il l'a respecté... Il était disponible contre City, il est entré 25 minutes, il a un match important contre l'Atlético ce week-end où il est censé jouer. J'ai échangé régulièrement avec lui. Il n'y avait pas d'obligation qu'il soit présent. J'ai pu entendre qu'il devait être là pour le marketing : il a un impact important, certes, mais il voulait être là avec nous en tant que joueur. Après, je vais avoir le temps de voir comment gérer avec deux matches en trois jours et le décalage horaire. Je vais donner du temps de jeu à un grand maximum de joueurs sur ces deux matches. Est-ce que Kylian sera concerné ? C'est probable ».