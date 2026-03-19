Kylian Mbappé : Une information qui devait rester secrète révélée sur La Chaine L’Equipe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, face à Manchester City, Kylian Mbappé a pu refouler la pelouse avec le Real Madrid après son absence de quelques semaines suite à ses douleurs au genou. Ça va désormais mieux pour l’attaquant français ? Il faudra voir si cela tient dans le temps pour Mbappé, qui a d’ailleurs été appelé par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’équipe de France

Ce jeudi, Didier Deschamps s’est présenté face à la presse pour dévoiler sa liste des 26 joueurs appelés pour jouer avec l’équipe de France face à la Colombie et le Brésil. Sur celle-ci, on y retrouve Kylian Mbappé. A peine remis de ses douleurs au genou, l’attaquant du Real Madrid et capitaine des Bleus a donc été sélectionné pour faire le voyage aux Etats-Unis. La question est maintenant de savoir si Mbappé jouera compte tenu de son état physique actuel.

Kylian Mbappé : Sa cote de popularité chute en France, la nouvelle confirmation https://t.co/AHZAy3HWqo — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Je crois qu’il m’avait dit : « Greg, ne le dis pas » » Jouera ? Ne jouera pas ? Il y a encore une incertitude concernant le temps de jeu de Kylian Mbappé lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. La mèche a peut-être été vendue sur La Chaine L’Equipe alors que ça n’aurait pas dû. « Mbappé en tournée, oui Monsieur. Il va jouer. Mbappé jouera là-bas, information Giovanni Castaldi. On verra si d’ici là il aura retourné sa veste. En tout cas moi je le prends comme une info. Je crois qu’il m’avait dit : « Greg, ne le dis pas ». Ecoutez, ce n'est pas grave, Mbappé va jouer aux Etats-Unis. On l’espère », a balancé Grégory Ascher lors de L'Equipe de Greg.