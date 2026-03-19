«C'était clair» : La grande décision de Kylian Mbappé qui va faire parler en Espagne !

Touché au genou, Kylian Mbappé a longtemps été incertain pour le dernier rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde. Mais l'attaquant français a pris une grande décision qui ne devrait pas plaire au Real Madrid.
Ce jeudi, Didier Deschamps était en conférence de presse afin de dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde. Un dossier était particulièrement attendu, à savoir celui de Kylian Mbappé. Touché au genou, le cas du capitaine des Bleus a suscité la crispation ces dernières semaines et il était donc incertains pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie. Mais alors qu'il a fait son retour à la compétition contre Manchester City mardi soir, Kylian Mbappé a choisi d'être présent avec l'équipe de France comme le révèle Didier Deschamps.
Deschamps dévoile une grande décision de Mbappé
« Il y a un match important contre l'Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer. Le protocole a été respecté, j'échangeais régulièrement avec Kylian. Il n'y avait pas d'obligations pour qu'il soit présent, même si j'ai cru entendre qu'il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c'était clair qu'il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match contre l'Atlético », a confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.
«C'était clair qu'il voulait être là avec nous en tant que joueur»
Une décision qui risque de faire parler en Espagne où le cas de Kylian Mbappé est régulièrement évoqué. Et le Real Madrid ne sera probablement pas très heureux de savoir qu'à peine revenu de blessure, son attaquant va déjà voyager aux Etats-Unis pour deux matches amicaux de l'équipe de France. Et cela devrait d'autant plus être commenté que les Bleus vont notamment affronter le Brésil, ce qui va offrir un duel entre Kylian Mbappé et son coéquipier Vinicius Junior. Ce sera également l'occasion pour le Bondynois de croiser à nouveau Carlo Ancelotti.