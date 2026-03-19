«C'était clair» : La grande décision de Kylian Mbappé qui va faire parler en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché au genou, Kylian Mbappé a longtemps été incertain pour le dernier rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde. Mais l'attaquant français a pris une grande décision qui ne devrait pas plaire au Real Madrid.

Ce jeudi, Didier Deschamps était en conférence de presse afin de dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde. Un dossier était particulièrement attendu, à savoir celui de Kylian Mbappé. Touché au genou, le cas du capitaine des Bleus a suscité la crispation ces dernières semaines et il était donc incertains pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie. Mais alors qu'il a fait son retour à la compétition contre Manchester City mardi soir, Kylian Mbappé a choisi d'être présent avec l'équipe de France comme le révèle Didier Deschamps.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Deschamps dévoile une grande décision de Mbappé « Il y a un match important contre l'Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer. Le protocole a été respecté, j'échangeais régulièrement avec Kylian. Il n'y avait pas d'obligations pour qu'il soit présent, même si j'ai cru entendre qu'il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c'était clair qu'il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match contre l'Atlético », a confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.