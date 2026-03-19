Le Real Madrid meilleur sans Kylian Mbappé ? «Ecoeuré», un journaliste pousse un coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs attaquants du Real Madrid. Le fait est que le joueur du Real Madrid doit faire avec de nombreux détracteurs. Ciblé par plusieurs critiques, le capitaine de l’équipe de France n’est épargné. Certains vont même jusqu’à dire que la Casa Blanca joue mieux sans Kylian Mbappé. De quoi faire réagir…

En 2024, le Real Madrid mettait la main sur Kylian Mbappé. Avec l’arrivée du Français, on pensait que la Casa Blanca allait roulait sur tout le monde. Ce n’est pas le cas, bien au contraire. Depuis que Mbappé est là, ça joue moins bien chez les Merengue. D’ailleurs, certains n’ont pas manqué de le souligner, quand le capitaine de l’équipe de France est absent avec le Real Madrid, les copies rendues sont meilleures. « Vinicius est libéré sans lui. Je le trouve mieux depuis que Mbappé n’est pas là. Ça répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, des histoires qui lui sont arrivées, mais il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là », a même dit Bertrand Latour.

Samir Nasri pire que Kylian Mbappé ? La révélation inattendue https://t.co/5x8uN2KsC5 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Ça me met hors de moi » Le journaliste de Canal+ n’est d’ailleurs pas le seul à penser que le Real Madrid joue mieux sans Kylian Mbappé. En Espagne, cette pensée est également répandue. Mais voilà que tous ne sont pas d’accord. Ainsi, pour AS, Frédéric Hermel est monté au créneau pour défendre Mbappé, écrivant : « J'entends et je lis des commentaires tellement ridicules et incompréhensibles. Ils prétendent que l'équipe d' Álvaro Arbeloa joue mieux sans mon compatriote et qu'au fond, les statistiques montrent que ses buts ne sont pas si indispensables. Ça me met hors de moi de voir leur bon sens – et leur cœur – se briser ».