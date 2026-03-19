Le Real Madrid meilleur sans Kylian Mbappé ? «Ecoeuré», un journaliste pousse un coup de gueule

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs attaquants du Real Madrid. Le fait est que le joueur du Real Madrid doit faire avec de nombreux détracteurs. Ciblé par plusieurs critiques, le capitaine de l’équipe de France n’est épargné. Certains vont même jusqu’à dire que la Casa Blanca joue mieux sans Kylian Mbappé. De quoi faire réagir…
En 2024, le Real Madrid mettait la main sur Kylian Mbappé. Avec l’arrivée du Français, on pensait que la Casa Blanca allait roulait sur tout le monde. Ce n’est pas le cas, bien au contraire. Depuis que Mbappé est là, ça joue moins bien chez les Merengue. D’ailleurs, certains n’ont pas manqué de le souligner, quand le capitaine de l’équipe de France est absent avec le Real Madrid, les copies rendues sont meilleures. « Vinicius est libéré sans lui. Je le trouve mieux depuis que Mbappé n’est pas là. Ça répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, des histoires qui lui sont arrivées, mais il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là », a même dit Bertrand Latour.
« Ça me met hors de moi »
Le journaliste de Canal+ n’est d’ailleurs pas le seul à penser que le Real Madrid joue mieux sans Kylian Mbappé. En Espagne, cette pensée est également répandue. Mais voilà que tous ne sont pas d’accord. Ainsi, pour AS, Frédéric Hermel est monté au créneau pour défendre Mbappé, écrivant : « J'entends et je lis des commentaires tellement ridicules et incompréhensibles. Ils prétendent que l'équipe d' Álvaro Arbeloa joue mieux sans mon compatriote et qu'au fond, les statistiques montrent que ses buts ne sont pas si indispensables. Ça me met hors de moi de voir leur bon sens – et leur cœur – se briser ».
« J'ai toujours été écœuré par ce genre d’attaques"
« Il s'avère que, pour ces personnes si visibles et bruyantes, le joueur qui a remporté le Soulier d'Or la saison dernière et qui est actuellement meilleur buteur du championnat (malgré ses blessures) n'a pas sa place dans le onze de départ du Real Madrid. Et que Vinicius , voire Federico Valverde, marquent plus de buts quand mon compatriote est absent. J'ai toujours été écœuré par ce genre d'attaques fondées sur des observations prétendument neutres », a ensuite ajouté Frédéric Hermel, outré donc par ce qu’il peut entendre sur Kylian Mbappé.