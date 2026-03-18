Kylian Mbappé : Sa relation avec Ester Exposito à l’origine d’une rupture ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Kylian Mbappé et Ester Exposito se sont affichés publiquement ensemble. De quoi confirmer l’histoire d’amour entre les deux célébrités ? Ce couple a en tout fait énormément parler mais voilà que leur relation aurait débuté il y a un moment déjà. Au point même que l’actrice aurait fréquenté Mbappé alors qu’elle était avec son ancien partenaire.

Le couple Kylian Mbappé-Ester Exposito a animé la rubrique people dernièrement. Les deux se sont affichés ensemble à Paris, ce qui a alors confirmé les rumeurs d’histoire d’amour qui circulaient. L’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole se fréquenteraient ainsi depuis un moment. A ce propos, le journaliste espagnol, Roberto Antolín a expliqué lors de l’émission Mitre Live : « Ce qu’on m’a dit est terrible : la relation d’Ester Expósito avec Mbappé a commencé alors qu’elle sortait avec l’acteur Nicolás Furtado. Ester et Kylian ont commencé à se parler entre 2021 et 2023, alors qu'elle était en couple avec l'acteur. À cette époque, elle fréquentait le footballeur français, et je peux vous dire qu'ils avaient même prévu de se rencontrer. Ester voyait Kylian Mbappé en secret. Il semblerait que l'actrice ait trompé Nico Furtado avec le footballeur du Real Madrid. Je le répète, cette relation n'est pas nouvelle ».

Les images de Kylian Mbappé qui font parler : Danger confirmé pour la Coupe du monde ? https://t.co/9YC9b789PS — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« On m’a dit que la rupture entre Furtado et Ester… » Ester Exposito aurait donc commencé à fréquenter Kylian Mbappé alors même qu’elle était avec son ancien partenaire, Nico Furtado. Et voilà que cette relation avec le joueur du Real Madrid aurait été à l’origine de la séparation de l’ancien couple. « On m’a dit que la rupture entre Furtado et Ester aurait été déclenchée par sa relation avec le footballeur français. On m’a dit que Furtado le soupçonnait », a rapporté Roberto Antolín.