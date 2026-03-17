Les images de Kylian Mbappé qui font parler : Danger confirmé pour la Coupe du monde ?

Comme souvent, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, rien à voir avec ses prestations puisque c'est son absence qui est largement commentée. Et alors que l'attaquant du Real Madrid pourrait faire son retour à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions, les images du Français à l'entraînement suscitent l'inquiétude.
Touché au genou, Kylian Mbappé fait largement parler de lui pendant sa convalescence et les débats autour de son avenir son retour. L'attaquant français pourrait revenir dès ce mardi soir contre Manchester City à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. « Kylian nous offre des qualités différentes que ce que propose un attaquant comme Brahim (Diaz) par exemple. Cela ne les empêche pas d'avoir une bonne relation sur le terrain. C'est un joueur très intelligent, capable de profiter des moindres espaces que l'adversaire nous laisse. J'ai vraiment hâte de l'avoir sur le terrain », confiait Alvaro Arbeloa avant d'assurer que Kylian Mbappé était bien « disponible » pour ce choc.
Les images inquiétantes de Mbappé à l'entraînement
Cependant, le média El Chiringuito a dévoilé des images sur lesquelles on aperçoit Kylian Mbappé se toucher régulièrement le genou lors de l'entraînement. Une vidéo qui semble montrer que l'attaquant du Real Madrid n'est pas totalement remis de sa blessure et qui ne manque donc pas de faire parler en Espagne. D'autant plus que le club merengue s'est largement imposé à l'aller (3-0) et n'a donc peut-être pas besoin de prendre des risques pour le match retour.
Danger confirmé pour la Coupe du monde ?
Et la situation doit également être suivie de très près par le staff de Didier Deschamps. Et pour cause, l'équipe de France fera son entrée en lice à la Coupe du monde dans trois mois, et l'état du genou de Kylian Mbappé inquiète évidemment les Bleus. Si le Real Madrid décide de prendre un risque avec le capitaine de l'équipe de France, nul doute que le danger sera important en vue du Mondial. Les prochaines semaines pourraient donc être mouvementées entre les deux staffs.