Les images de Kylian Mbappé qui font parler : Danger confirmé pour la Coupe du monde ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, rien à voir avec ses prestations puisque c'est son absence qui est largement commentée. Et alors que l'attaquant du Real Madrid pourrait faire son retour à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions, les images du Français à l'entraînement suscitent l'inquiétude.

Touché au genou, Kylian Mbappé fait largement parler de lui pendant sa convalescence et les débats autour de son avenir son retour. L'attaquant français pourrait revenir dès ce mardi soir contre Manchester City à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. « Kylian nous offre des qualités différentes que ce que propose un attaquant comme Brahim (Diaz) par exemple. Cela ne les empêche pas d'avoir une bonne relation sur le terrain. C'est un joueur très intelligent, capable de profiter des moindres espaces que l'adversaire nous laisse. J'ai vraiment hâte de l'avoir sur le terrain », confiait Alvaro Arbeloa avant d'assurer que Kylian Mbappé était bien « disponible » pour ce choc.

🐢🚨 MBAPPÉ, MUY PENDIENTE DE LA RODILLA.



📸 Una cámara de @elchiringuitotv siguió en todo momento al francés en el entrenamiento.



📺 #ChiringuitoMbappé 📺 pic.twitter.com/AeQFYGpzK2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026

Les images inquiétantes de Mbappé à l'entraînement Cependant, le média El Chiringuito a dévoilé des images sur lesquelles on aperçoit Kylian Mbappé se toucher régulièrement le genou lors de l'entraînement. Une vidéo qui semble montrer que l'attaquant du Real Madrid n'est pas totalement remis de sa blessure et qui ne manque donc pas de faire parler en Espagne. D'autant plus que le club merengue s'est largement imposé à l'aller (3-0) et n'a donc peut-être pas besoin de prendre des risques pour le match retour.