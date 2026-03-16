Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé régalé par un transfert à 160M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé peut s'estimer aujourd'hui bien entouré avec des stars comme Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Federico Valverde. Mais voilà que la Casa Blanca voudrait ajouter un nouveau gros nom aux côtés du capitaine de l'équipe de France. Une idée qui ne serait toutefois pas donnée...

= Sur le papier, le Real Madrid a un effectif impressionnant avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham. Mais voilà que sur le terrain, c'est plus compliqué poru toutes ces stars. Les résultats de la Casa Blanca ne sont clairement pas ceux escomptés et c'est ainsi qu'on pourrait s'attendre à un grand ménage cet été. Ça devrait donc bouger au Real Madrid, où on aurait quelques idées pour accompagner Mbappé.

Kylian Mbappé : Les nouvelles informations qui vont rassurer Didier Deschamps ! https://t.co/x5kpX7hM12 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Olise au Real Madrid ? Du sang neuf sera-t-il injecté au Real Madrid lors du prochain mercato estival ? Le Real Madrid en rêverait, regardant notamment pour cela du côté du Bayern Munich. En effet, selon les informations de Bild, les Merengue seraient très intéressés par un certain Michael Olise. Et voilà que pour s'offrir les services de l'international français, le Real Madrid serait même prêt à dégainer une offre de 160M€. Déjà associés en équipe de France, Mbappé et Olise le seront-ils prochainement en Espagne ? Pas sûr puisque selon le média allemand, le Bayern Munich n'aurait pas l'intention de vendre son ailier de 24 ans, qui compte 15 buts et 27 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.