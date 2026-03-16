Mercato - PSG : L’OM en rêvait, il prépare son transfert à Paris ?

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait être plus actif l’été prochain. Le club de la capitale serait d’ailleurs déjà en train de préparer son recrutement pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient lancé l’assaut sur une ancienne piste estivale... de l’OM !

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées afin de ne pas chambouler l’effectif de Luis Enrique suite au sacre en Ligue des champions. C’est ainsi que Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont débarqué chez les Rouge-et-Bleu. Seulement, les champions d’Europe 2025 en payent peut-être le prix cette saison. Les résultats sont plutôt en dents de scie, en partie parce que Luis Enrique ne peut pas vraiment faire tourner ou remplacer des éléments blessés convenablement.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé, la «question d'argent» qui relance tout ? https://t.co/W4VeFYklrs — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Le PSG s'attaque à une ancienne piste de l'OM Le PSG compterait donc remédier à ce problème l’été prochain. Les dirigeants parisiens prépareraient leur recrutement pour le mercato estival 2026. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient même déjà lancé l’assaut... sur une ancienne piste de l’OM ! D’après les informations du média belge Voetbalnieuws, le PSG aurait déjà entamé les discussions avec Joel Ordonez en vue d’un potentiel transfert. Les premiers contacts concerneraient en effet les conditions d’une éventuelle arrivée de l’Equatorien à Paris. Le défenseur central du Club Bruges y retrouverait ainsi son compatriote Willian Pacho, qui a signé chez les Rouge-et-Bleu lors de l’été 2024.