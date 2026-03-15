Mercato - PSG : Luis Enrique en rêve pour la saison prochaine, on connait désormais son prix grâce à la presse espagnole

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours engagé en championnat et en Ligue des Champions, le PSG pourrait de nouveau réaliser une saison incroyable. Mais si l’été dernier, Paris s’était montré peu offensif sur le mercato, l’été 2026 pourrait être bien différent. Luis Enrique semble sous le charme d’un profil à l’étranger, alors que la presse espagnole en a dit plus sur le prix de son potentiel transfert. Explications.

L’été dernier, à l’issue d’une saison historique à tous les niveaux, le PSG avait décidé de ne pas chambouler son effectif. Avec les arrivées d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le club parisien avait choisi de conserver sa structure en ajustant certains postes clés. Mais l’été prochain, certains observateurs commencent déjà à prédire un gros marché des transferts pour le champion d’Europe en titre.

Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. pic.twitter.com/EAzq90EORR — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 13, 2026

Julian Alvarez plaît à Luis Enrique « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », a notamment récemment révélé le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC. D’ailleurs, son compère Romain Collet Gaudin a lâché une petite bombe au cours des dernières heures, en révélant que le PSG était toujours intéressé par l’arrivée de Julian Alvarez. Luis Enrique serait fan du profil du buteur argentin de l’Atlético de Madrid, qui s’est récemment montré évasif concernant son avenir.