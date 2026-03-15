Mercato - OM : Un joueur avec «l’ADN du PSG» a été contacté pour un transfert !

Pour certains joueurs, il n’est pas problématique de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain puis de l’Olympique de Marseille, ou vice versa. Arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, Timothy Weah en est le bon exemple. Formé par le club de la capitale, un autre joueur aurait lui aussi pu porter le maillot de l’OM durant sa carrière…
Malgré la rivalité entre les deux clubs, 52 joueurs ont porté le maillot du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille au cours de leur carrière. C’est le cas notamment de Zoumana Camara, Lorik Cana, Frédéric Déhu, Fabrice Fiorèse, Gabriel Heinze, Hatem Ben Arfa, Adrien Rabiot ou encore Timothy Weah, le dernier à avoir rejoint cette liste avec son arrivée à l’OM l’été dernier en provenance de la Juventus. Grégory Paisley, formé au PSG, aurait pu suivre la même trajectoire.
« J'avais l'ADN du PSG, ses couleurs coulaient dans mes veines »
Dans un entretien accordé à L’Équipe en 2023, l’ancien défenseur était revenu sur l’intérêt de l’OM à son égard en 2007 : « J'étais arrivé à Troyes pour zéro euro et on s'était mis d'accord, si un club plus huppé venait, je pouvais partir. La parole n'a pas été tenue. Mais je n'ai pas de regret. J'avais l'ADN du PSG, ses couleurs coulaient dans mes veines. »
Grégory Paisley était déterminé
À l’époque, le joueur formé au PSG était pourtant déterminé à signer à l’OM. « Nous nous sommes mis d'accord avec l'OM sur certaines grandes lignes, confiait Grégory Paisley en 2007 dans La Provence. C'est un bonheur d'avoir été contacté par un club aussi prestigieux que l'OM. Mon choix est fait : c'est là-bas que je veux jouer, c'est mon voeu le plus cher... S'il le faut je suis prêt à venir à pied à Marseille ! » Mais à cause des exigences de l’ESTAC, l’ex-latéral avait finalement dû faire une croix sur l’OM, s’engageant finalement à Strasbourg.