Deux stars vivent «l’enfer» au PSG : «Je peux comprendre sa réaction»

En 2023, le PSG a totalement changé de stratégie sportive. Plusieurs stars ont alors quitté le club de la capitale, et certaines d’entre elles n’ont pas manqué de critiquer la gestion des dirigeants sur cette période. Alors que deux vedettes auraient vécu «l’enfer» à Paris, un ancien joueur a admis comprendre leur avis. Explications.
Arrivé en 2011 à la tête du PSG, QSI a rapidement mis en place une certaine politique sportive. Cette dernière consistait notamment à renforcer la réputation du club parisien à l’étranger, et s’est matérialisée par le recrutement de plusieurs stars. En 2017, le PSG a marqué à jamais l’histoire du football en déboursant 222M€ pour l’arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone.
« Nous avons vécu l'enfer lui et moi »
Ce transfert du Brésilien reste à ce jour le transfert le plus onéreux de l’histoire de ce sport. Et comme si cela ne suffisait pas, quatre ans plus tard en 2021, le PSG obtiendra la signature de Lionel Messi. Mais les deux amis Neymar et Messi ne passeront pas deux belles années à Paris, comme en témoignera le Brésilien quelques mois seulement après son départ. « Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », confiait ainsi Neymar.
« Concernant Neymar, je peux comprendre sa réaction »
Pour l’Equipe, l’ancien joueur (1997-2007) Edouard Cissé, ce mal-être vécu par le Brésilien se comprend. « Concernant Neymar, je peux comprendre sa réaction. Il a vécu une relation houleuse avec le club, il ne s'est sûrement pas senti assez épaulé. Pendant six ans, c'était de l'amour vache entre lui, les supporters et le club. Après, avec son entourage, a-t-il toujours fait le nécessaire pour apaiser les choses ? », a ainsi confié l’ancien milieu défensif.