Deux stars vivent «l’enfer» au PSG : «Je peux comprendre sa réaction»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, le PSG a totalement changé de stratégie sportive. Plusieurs stars ont alors quitté le club de la capitale, et certaines d’entre elles n’ont pas manqué de critiquer la gestion des dirigeants sur cette période. Alors que deux vedettes auraient vécu «l’enfer» à Paris, un ancien joueur a admis comprendre leur avis. Explications.

Arrivé en 2011 à la tête du PSG, QSI a rapidement mis en place une certaine politique sportive. Cette dernière consistait notamment à renforcer la réputation du club parisien à l’étranger, et s’est matérialisée par le recrutement de plusieurs stars. En 2017, le PSG a marqué à jamais l’histoire du football en déboursant 222M€ pour l’arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone.

Neymar 🇧🇷 :



« 𝗝'𝗮𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗶𝗻𝘁 𝗺𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗮𝘂 𝗣𝗦𝗚 parce que j'ai réussi à devenir 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀.



Je pouvais avoir plusieurs rôles. Au PSG, je jouais au milieu, donc j'organisais. Je donnais plus de passes décisives,… pic.twitter.com/bA5BM64cSg — Raph Chader (@RaphChader) February 28, 2025

« Nous avons vécu l'enfer lui et moi » Ce transfert du Brésilien reste à ce jour le transfert le plus onéreux de l’histoire de ce sport. Et comme si cela ne suffisait pas, quatre ans plus tard en 2021, le PSG obtiendra la signature de Lionel Messi. Mais les deux amis Neymar et Messi ne passeront pas deux belles années à Paris, comme en témoignera le Brésilien quelques mois seulement après son départ. « Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », confiait ainsi Neymar.