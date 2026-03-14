PSG : La folie des supporters en moins d'une minute !

En difficulté ces dernières semaines, le PSG cherche encore à défendre son titre obtenu en Ligue des champions l'année dernière. Et le club de la capitale est loin d'avoir abandonné puisque le match aller face à Chelsea s'est conclu par une belle victoire 5 buts à 2. Les supporters, bien à fond derrière leur équipe, ont dévalisé la billetterie du match retour.
Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire l'année dernière, le PSG a envie de refaire un coup historique. Le club ne réalise pas une saison exceptionnelle pour le moment sur le plan des résultats et sur l'impression laissée sur le terrain. Mais la folie des supporters ne s'arrête pas puisque l'engouement est toujours exceptionnel à voir.
La billetterie dévalisée par les supporters du PSG
A l'annonce de l'ouverture de la billetterie pour le match retour entre le PSG et Chelsea, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les billets trouvent un destinataire. En effet, d'après Le Parisien, ils n'ont même pas eu besoin d'une minute pour dévaliser le stock de billets mis à la disposition. Evidemment, la demande était beaucoup plus importante que l'offre puisqu'environ 2000 supporters du PSG seront attendus à Stamford Bridge pour sans doute valider une qualification pour les quarts de finale.
Le PSG vers une qualification tranquille ?
Solides en fin de match au Parc des Princes mercredi, les Parisiens ont pris une belle option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. S'il faudra quand même se méfier de Chelsea, force est de constater que les supporters du PSG sont toujours à fond derrière leur équipe. Le Parisien rajoute que les déplacements du PSG font l'objet d'une forte demande qui ne suffit plus à satisfaire tout le monde. Pour la finale l'an dernier à Munich, 18 000 supporters parisiens avaient fait le déplacement.