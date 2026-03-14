PSG : La folie des supporters en moins d'une minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces dernières semaines, le PSG cherche encore à défendre son titre obtenu en Ligue des champions l'année dernière. Et le club de la capitale est loin d'avoir abandonné puisque le match aller face à Chelsea s'est conclu par une belle victoire 5 buts à 2. Les supporters, bien à fond derrière leur équipe, ont dévalisé la billetterie du match retour.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire l'année dernière, le PSG a envie de refaire un coup historique. Le club ne réalise pas une saison exceptionnelle pour le moment sur le plan des résultats et sur l'impression laissée sur le terrain. Mais la folie des supporters ne s'arrête pas puisque l'engouement est toujours exceptionnel à voir.

Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, le nom de ce crack ne vous dira rien ! https://t.co/rL3ZeR40cv — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

La billetterie dévalisée par les supporters du PSG A l'annonce de l'ouverture de la billetterie pour le match retour entre le PSG et Chelsea, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les billets trouvent un destinataire. En effet, d'après Le Parisien, ils n'ont même pas eu besoin d'une minute pour dévaliser le stock de billets mis à la disposition. Evidemment, la demande était beaucoup plus importante que l'offre puisqu'environ 2000 supporters du PSG seront attendus à Stamford Bridge pour sans doute valider une qualification pour les quarts de finale.