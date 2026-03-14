Mercato - PSG : On a trouvé le «joueur parfait» pour Luis Enrique, mais c'est déjà trop tard ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir réalisé un mercato estival plutôt discret l’été dernier, le PSG pourrait recruter davantage de nouveaux joueurs d’ici quelques mois. Un joueur évoluant en Ligue 1 notamment correspondrait parfaitement au système de Luis Enrique à Paris d’après certains observateurs. Cependant, il est possible que le club de la capitale arrive trop tard dans ce dossier. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais depuis quelques années, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Surtout, les dirigeants parisiens ont prouvé leur volonté de se pencher davantage sur les jeunes cracks du championnat de France, comme en témoignent les arrivées de Bradley Barcola en 2023, celle de Désiré Doué en 2024, ou encore celle de Lucas Chevalier en 2025.

Valentin Barco parfait pour le PSG ? Et l’été prochain, il se pourrait que le PSG décide de s’activer au niveau du recrutement. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », déclarait récemment le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC. Paris pourrait notamment regarder en Ligue 1, où un certain Valentin Barco réalise une très belle saison du côté du RC Strasbourg.