Mercato - PSG : On a trouvé le «joueur parfait» pour Luis Enrique, mais c'est déjà trop tard ?

Après avoir réalisé un mercato estival plutôt discret l’été dernier, le PSG pourrait recruter davantage de nouveaux joueurs d’ici quelques mois. Un joueur évoluant en Ligue 1 notamment correspondrait parfaitement au système de Luis Enrique à Paris d’après certains observateurs. Cependant, il est possible que le club de la capitale arrive trop tard dans ce dossier. Explications.
Ce n’est pas un secret, mais depuis quelques années, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Surtout, les dirigeants parisiens ont prouvé leur volonté de se pencher davantage sur les jeunes cracks du championnat de France, comme en témoignent les arrivées de Bradley Barcola en 2023, celle de Désiré Doué en 2024, ou encore celle de Lucas Chevalier en 2025.
Valentin Barco parfait pour le PSG ?
Et l’été prochain, il se pourrait que le PSG décide de s’activer au niveau du recrutement. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », déclarait récemment le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC. Paris pourrait notamment regarder en Ligue 1, où un certain Valentin Barco réalise une très belle saison du côté du RC Strasbourg.
L’Argentin devrait signer à Chelsea
« Valentin Barco joue dans toutes les équipes d'Europe ou presque aujourd'hui. Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique avec sa polyvalence... Le mec peut jouer latéral, milieu de terrain, a un QI, une grinta, il est même un peu mauvais joueur, de mauvaise foi. J'espère qu'il ira à la Coupe du monde », déclarait notamment le chroniqueur Walid Acherchour au sujet de l’Argentin, rejoint dans la foulée par Daniel Riolo : « Je suis d'accord, bien sûr. » Cependant, à en croire les dernières révélations du journaliste Guillem Balague, Valentin Barco serait tout proche de rejoindre… Chelsea, où Liam Rosenior souhaiterait pouvoir le rapatrier. Affaire à suivre…