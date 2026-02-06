Le joueur «parfait» proposé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato estival. Le club parisien n’avait bouclé que les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. L’été prochain, Paris pourrait se montrer beaucoup plus offensif sur le marché. Et selon certains observateurs, les dirigeants franciliens auraient tout intérêt à miser sur une pépite de Ligue 1.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si cet hiver, Paris a une fois de plus manifesté sa volonté de miser sur des jeunes talents prometteurs avec le recrutement de Dro Fernandez, cette arrivée reste mineure au sein de l’effectif parisien. Pour le moment, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas souhaité bousculer l’équilibre d’un groupe ayant réalisé une saison 2024-2025 extraordinaire.

Le PSG pourrait frapper fort en Ligue 1 Mais nul doute qu’à l’avenir, le PSG va continuer sur cette lancée en visant toujours les meilleurs jeunes du monde et de Ligue 1. Cette saison, Valentin Barco a émergé au poste de milieu de terrain avec Strasbourg. Présent sur le plateau de l’After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour a affirmé que l’Argentin pourrait être un joueur parfaitement adapté au système de Luis Enrique, le crack de 21 ans disposant d’une belle polyvalence tant souhaitée par l’entraîneur parisien.