Le joueur «parfait» proposé au PSG !

L’été dernier, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato estival. Le club parisien n’avait bouclé que les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. L’été prochain, Paris pourrait se montrer beaucoup plus offensif sur le marché. Et selon certains observateurs, les dirigeants franciliens auraient tout intérêt à miser sur une pépite de Ligue 1.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si cet hiver, Paris a une fois de plus manifesté sa volonté de miser sur des jeunes talents prometteurs avec le recrutement de Dro Fernandez, cette arrivée reste mineure au sein de l’effectif parisien. Pour le moment, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas souhaité bousculer l’équilibre d’un groupe ayant réalisé une saison 2024-2025 extraordinaire.
Le PSG pourrait frapper fort en Ligue 1
Mais nul doute qu’à l’avenir, le PSG va continuer sur cette lancée en visant toujours les meilleurs jeunes du monde et de Ligue 1. Cette saison, Valentin Barco a émergé au poste de milieu de terrain avec Strasbourg. Présent sur le plateau de l’After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour a affirmé que l’Argentin pourrait être un joueur parfaitement adapté au système de Luis Enrique, le crack de 21 ans disposant d’une belle polyvalence tant souhaitée par l’entraîneur parisien.
« Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique »
« Valentin Barco joue dans toutes les équipes d'Europe ou presque aujourd'hui. Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique avec sa polyvalence... Le mec peut jouer latéral, milieu de terrain, a un QI, une grinta, il est même un peu mauvais joueur, de mauvaise foi. J'espère qu'il ira à la Coupe du monde », a ainsi confié Walid Acherchour, rejoint dans la foulée par Daniel Riolo : « Je suis d'accord, bien sûr. » Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens se laisseront tenter par la pépite passée par Chelsea et formée aux Boca Juniors…