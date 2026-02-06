Conflit avec Mbappé : Le PSG a «huit jours pour payer» ?

Alexis Brunet

Depuis son départ à l’été 2024, Kylian Mbappé et le PSG sont en conflit. Dernièrement, le conseil des prud’hommes de Paris avait donné raison à l’attaquant en ordonnant au club de la capitale de lui verser 60,9M€ dont une grande partie correspond à des salaires et des primes impayés. Le conflit n’est toutefois pas encore terminé et Paris a reçu un gros ultimatum de la part du clan du Madrilène.

Malgré une aventure longue de sept saisons, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG en bons termes. Le club de la capitale et l’attaquant sont en conflit depuis l’été 2024 et cela les a menés devant la justice. L’actuel joueur du Real Madrid reprochait à son ancien employeur de ne pas lui avoir versé des salaires et des primes, ce qui correspondait à 55M€. En décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris a donné raison au champion du monde et a donc ordonné aux dirigeants parisiens de verser au total 60,9M€ à leur meilleur buteur.

🚨🚨 Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG pour une somme de 5,9 M€ qui n’a pas encore été versée ⚖️😤



Une saisie pourrait être effectuée sous 8 jours…



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/fQJRbKjSdW — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) February 6, 2026

Mbappé pose un ultimatum au PSG Ce vendredi, le journal L’Équipe nous donne quelques précisions sur le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. Selon le quotidien sportif, le club de la capitale n’aurait actuellement versé que 55M€ à son ancien joueur. Ce dernier doit donc encore recevoir 5,9M€ et, pour que justice lui soit faite, il a décidé d’envoyer un huissier au siège parisien. Le PSG a donc désormais huit jours pour régler le reste de la somme au Madrilène, sinon les avocats de l’attaquant pourront faire saisir cette somme sur les comptes du club.