Conflit avec Mbappé : Le PSG a «huit jours pour payer» ?

Depuis son départ à l’été 2024, Kylian Mbappé et le PSG sont en conflit. Dernièrement, le conseil des prud’hommes de Paris avait donné raison à l’attaquant en ordonnant au club de la capitale de lui verser 60,9M€ dont une grande partie correspond à des salaires et des primes impayés. Le conflit n’est toutefois pas encore terminé et Paris a reçu un gros ultimatum de la part du clan du Madrilène.
Malgré une aventure longue de sept saisons, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG en bons termes. Le club de la capitale et l’attaquant sont en conflit depuis l’été 2024 et cela les a menés devant la justice. L’actuel joueur du Real Madrid reprochait à son ancien employeur de ne pas lui avoir versé des salaires et des primes, ce qui correspondait à 55M€. En décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris a donné raison au champion du monde et a donc ordonné aux dirigeants parisiens de verser au total 60,9M€ à leur meilleur buteur.
Mbappé pose un ultimatum au PSG
Ce vendredi, le journal L’Équipe nous donne quelques précisions sur le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. Selon le quotidien sportif, le club de la capitale n’aurait actuellement versé que 55M€ à son ancien joueur. Ce dernier doit donc encore recevoir 5,9M€ et, pour que justice lui soit faite, il a décidé d’envoyer un huissier au siège parisien. Le PSG a donc désormais huit jours pour régler le reste de la somme au Madrilène, sinon les avocats de l’attaquant pourront faire saisir cette somme sur les comptes du club.
Mbappé ne semble pas affecté par la situation
Un conflit qui dure, mais qui ne dérange pas vraiment Kylian Mbappé. Sur le terrain, l’attaquant ne paraît pas affecté, car il collectionne les buts avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Il a déjà trouvé le chemin des filets à 37 reprises en 30 rencontres toutes compétitions confondues et cela permet au géant espagnol de garder la tête au-dessus de l’eau, malgré une période assez compliquée avec notamment le départ de Xabi Alonso il y a quelques semaines.