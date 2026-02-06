Futur entraîneur du PSG : Il dévoile son projet !

Aujourd'hui, le poste d'entraîneur du PSG est occupé par Luis Enrique. Nommé en 2023, l'Espagnol est actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Mais voilà que le club de la capitale envisage de prolonger son technicien jusqu'en 2030. Il n'est donc pas prévu que Luis Enrique s'en aille de sitôt, mais cela n'empêche pas certains de courtiser son job au PSG.
Le PSG a-t-il enfin trouvé SON entraîneur ? Depuis l'arrivée du Qatar, de nombreux noms se sont succédés sur le banc parisien, sans pour autant qu'un technicien fasse l'unanimité. Jusqu'à l'arrivée de Luis Enrique... En 2023, le club de la capitale décidait de faire confiance à l'Espagnol. Un choix qui a été le bon puisque Luis Enrique a mené le PSG jusqu'à sa première Ligue des Champions. De quoi convaincre la direction parisienne de lui offrir un nouveau contrat et le garder sur le long terme.
Luis Enrique et le PSG, c'est parti pour durer !
Il y a quasiment un an, le PSG prolongeait Luis Enrique. Malgré certaines critiques, le club de la capitale a fait confiance à l'Espagnol, lui offrant ainsi un contrat jusqu'en 2027. Un choix qui était le bon puisque la Ligue des Champions a ensuite été remportée. Et voilà qu'à Paris, il est déjà question d'une nouvelle prolongation pour Luis Enrique. Les premières démarches auraient ainsi débuté en coulisses selon les différents échos et il serait ainsi question de signer jusqu'en 2030.
Thiago Silva se voit entraîner le PSG !
Entre Luis Enrique et le PSG, ça ne devrait donc pas s'arrêter de sitôt. Alors qu'on pourrait donc voir l'Espagnol encore un moment sur le banc du club de la capitale, voilà que ce poste fait de l'oeil à certains. Alors que Thiago Silva connait actuellement ses derniers moments en tant que joueur au FC Porto, le Brésilien, passé par le PSG entre 2012 et 2020, a révélé pour les médias de la Ligue 1 : « Je vis les derniers mois de ma carrière de joueur. Je veux gagner jusqu'au dernier jour. Je l'ai déjà dit : je rêve d'être entraîneur. J'ai l'idée dans un coin de ma tête d'entraîner toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué. Voilà mon objectif ». A voir si son projet se réalisera à l'avenir...