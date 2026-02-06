Futur entraîneur du PSG : Il dévoile son projet !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, le poste d'entraîneur du PSG est occupé par Luis Enrique. Nommé en 2023, l'Espagnol est actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Mais voilà que le club de la capitale envisage de prolonger son technicien jusqu'en 2030. Il n'est donc pas prévu que Luis Enrique s'en aille de sitôt, mais cela n'empêche pas certains de courtiser son job au PSG.

Le PSG a-t-il enfin trouvé SON entraîneur ? Depuis l'arrivée du Qatar, de nombreux noms se sont succédés sur le banc parisien, sans pour autant qu'un technicien fasse l'unanimité. Jusqu'à l'arrivée de Luis Enrique... En 2023, le club de la capitale décidait de faire confiance à l'Espagnol. Un choix qui a été le bon puisque Luis Enrique a mené le PSG jusqu'à sa première Ligue des Champions. De quoi convaincre la direction parisienne de lui offrir un nouveau contrat et le garder sur le long terme.

Luis Enrique et le PSG, c'est parti pour durer ! Il y a quasiment un an, le PSG prolongeait Luis Enrique. Malgré certaines critiques, le club de la capitale a fait confiance à l'Espagnol, lui offrant ainsi un contrat jusqu'en 2027. Un choix qui était le bon puisque la Ligue des Champions a ensuite été remportée. Et voilà qu'à Paris, il est déjà question d'une nouvelle prolongation pour Luis Enrique. Les premières démarches auraient ainsi débuté en coulisses selon les différents échos et il serait ainsi question de signer jusqu'en 2030.