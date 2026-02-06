Ils ont joué pour l'OM et le PSG, qui est le plus grand traitre de l'histoire du Classico ?

Dimanche soir, le PSG reçoit l'OM pour ce qui reste le match plus attendu du football français. Une rivalité désormais bien ancrée depuis le début des années 1990. Mais cela n'a pas empêché certains joueurs de jouer dans les deux clubs quitte à endosser le statut de traître.
C'est une rivalité qui anime le football français depuis le début des années 1990. Le PSG et l'OM sont effectivement ennemis et et le match entre les clubs est devenu le Classique de la Ligue 1. Ce n'est pas pour autant que certains joueurs n'ont pas hésité à passer d'une équipe à l'autre. Mais lequel peut être considéré comme le plus grand traître ?
Fiorèse, Heinze, Déhu... les supporters du PSG n'ont pas digéré
Bien évidemment, un nom vient immédiatement en tête, celui de Fabrice Fiorèse. L'ailier français s'était imposé comme l'un des cadres du PSG. Très apprécié par les supporters, il signera pourtant à l'OM dans les dernières heures du mercato estival 2004. Il rejoindra Frédéric Déhu qui avait lui aussi quitté le PSG pour l'OM quelques semaines plus tôt alors que son contrat arrivait à échéance. Les deux étés suivants verront à chaque fois un autre Parisien rejoindre le grand rival. Lorik Cana en 2005 puis Modeste M'Bami un an plus tard en 2006.
La longue liste des joueurs qui ont joué pour le PSG et l'OM
D'autres joueurs sont toutefois toujours détestés à Paris sans être directement passés d'un club à l'autre. C'est évidemment le cas de Gabriel Heinze ou plus récemment d'Adrien Rabiot et Timothy Weah, tous les deux formés au PSG. Enfin, Jérôme Leroy, Edouard Cissé, Stéphane Dalmat, Peter Luccin, Lassana Diarra, Daniel Bravo, Hatem Ben Arfa ou encore George Weah ont également porté le maillot de l'OM et du PSG.
Mais selon vous quel est le plus grand traître passé par le PSG et l'OM ?