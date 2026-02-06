Ils ont joué pour l'OM et le PSG, qui est le plus grand traitre de l'histoire du Classico ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG reçoit l'OM pour ce qui reste le match plus attendu du football français. Une rivalité désormais bien ancrée depuis le début des années 1990. Mais cela n'a pas empêché certains joueurs de jouer dans les deux clubs quitte à endosser le statut de traître.

C'est une rivalité qui anime le football français depuis le début des années 1990. Le PSG et l'OM sont effectivement ennemis et et le match entre les clubs est devenu le Classique de la Ligue 1. Ce n'est pas pour autant que certains joueurs n'ont pas hésité à passer d'une équipe à l'autre. Mais lequel peut être considéré comme le plus grand traître ?

Une sélection des plus beaux maillots de l’histoire du PSG et de L’OM



🤔 Quel est ton favori ?

🔀 Lequel aurais-tu ajouté ? pic.twitter.com/VXH4ClxSYA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 5, 2026

Fiorèse, Heinze, Déhu... les supporters du PSG n'ont pas digéré Bien évidemment, un nom vient immédiatement en tête, celui de Fabrice Fiorèse. L'ailier français s'était imposé comme l'un des cadres du PSG. Très apprécié par les supporters, il signera pourtant à l'OM dans les dernières heures du mercato estival 2004. Il rejoindra Frédéric Déhu qui avait lui aussi quitté le PSG pour l'OM quelques semaines plus tôt alors que son contrat arrivait à échéance. Les deux étés suivants verront à chaque fois un autre Parisien rejoindre le grand rival. Lorik Cana en 2005 puis Modeste M'Bami un an plus tard en 2006.