Kylian Mbappé : «Tu ne sers à rien», son mauvais souvenir avec le PSG !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé (27 ans) a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Interrogé au mois de septembre, le numéro 10 du club merengue est revenu sur un souvenir douloureux de son passage à Paris.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. S'il disposait d'une option dans son contrat pour prolonger d'une saison, Kylian Mbappé a refusé de l'activer.
Kylian Mbappé revient sur son passage au PSG
Transféré au Real Madrid il y a près d'un an et demi, Kylian Mbappé n'a pas oublié son passage au PSG, notamment l'une de ses plus grandes déceptions sous les couleurs rouge et bleu. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, le numéro 10 du club merengue est revenu sur l'un de ses mauvais souvenirs à Paris.
«La dernière fois que j'ai failli pleurer pour le foot, c'est quand on a perdu avec le PSG»
« Quand était la dernière fois que vous avez pleuré ? La dernière fois que j'ai pleuré pour du foot... Je ne pleure que quand je suis blessé. Les défaites, je pars du principe que, d'une façon ou d'une autre, tu l'as méritée. La blessure, personne ne la mérite. La défaite, tu influes plus ou moins dessus. Mais la dernière fois que j'ai failli pleurer pour le foot, c'est quand on a perdu avec le PSG contre Manchester City, la demi-finale retour (de la Ligue des champions, en 2021). Je ne jouais pas. Là, j'ai failli pleurer car... tu ne sers à rien. Sur le banc, j'étais comme le vainqueur d'un jeu-concours VIP. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui te différencie des millions de gens qui regardent à la télé ? Rien », a confié Kylian Mbappé.