Kylian Mbappé : «Tu ne sers à rien», son mauvais souvenir avec le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé (27 ans) a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Interrogé au mois de septembre, le numéro 10 du club merengue est revenu sur un souvenir douloureux de son passage à Paris.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. S'il disposait d'une option dans son contrat pour prolonger d'une saison, Kylian Mbappé a refusé de l'activer.

Kylian Mbappé revient sur son passage au PSG Transféré au Real Madrid il y a près d'un an et demi, Kylian Mbappé n'a pas oublié son passage au PSG, notamment l'une de ses plus grandes déceptions sous les couleurs rouge et bleu. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, le numéro 10 du club merengue est revenu sur l'un de ses mauvais souvenirs à Paris.