Après le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà une idée pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Real Madrid depuis l’été 2024, et son départ libre du PSG, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui. Mais de quoi sera fait l’avenir de l’international français ? Au cours d’un passage dans l’émission de Jérôme Rothen, le capitaine des Bleus avait donné une piste…

Après l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid à l’été 2024. Une nouvelle étape dans la carrière de l’international français, qui n’a pas traîné avant d’enchaîner les buts dans la capitale espagnole, finissant la dernière saison Soulier d’or. Mais quelle sera la suite pour le capitaine des Bleus, qui a fêté ses 27 ans en décembre dernier ? Lors d’un entretien accordé à RMC en 2021, Mbappé avait ouvert la porte à une reconversion une fois sa carrière terminée.

«Projet Mbappé» : Le «mythe» détruit par la famille de Kylian Mbappé https://t.co/zPL8mk0CPg — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Kylian Mbappé prêt à se reconvertir Interrogé par Jérôme Rothen sur la possibilité d’entraîner après sa carrière de joueur, et suivre notamment les traces de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé s’était montré ouvert à l’idée. « Pourquoi pas. J’aime ça, j’aime le foot, disait-il. C’est une suite, mais c’est tôt. Est-ce que j’aurai les compétences ? Vouloir, oui. Mais si tu n’es pas bon… » Passionné de foot depuis son enfance, L'attaquant ne conçoit pas l'idée de se détacher totalement de la discipline. « Tu es lié à vie. Tu gardes toujours un contact. Je regarderai toujours les matchs, même si je n’ai plus rien à voir avec le foot, parce que j’aime ça, expliquait à l’époque Kylian Mbappé sur RMC. Je connais quasiment tous les joueurs du championnat, je regarde les championnats étrangers ».