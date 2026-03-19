PSG : Une scène rend dingue en Angleterre, «il a peut-être perdu la tête»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le score à l’aller (5-2) pouvait paraître sévère pour Chelsea, celui du retour (3-0) ne souffre d’aucune contestation, tant le Paris Saint-Germain a maîtrisé son adversaire à Stamford Bridge, lui permettant de se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. En Angleterre, une séquence fait encore réagir après cette partie…

Largement battue à l’aller (5-2), Chelsea rêvait d’une remontada face au PSG, mais à Stamford Bridge, les champions d’Europe en titre étaient encore trop forts et ont largement dominé la rencontre (3-0). Durant la rencontre, une scène a fait réagir lorsque Liam Rosenior donnait encore des consignes à ses joueurs sur un bout de papier transmis à l’un d’eux, et ce à cinq minutes de la fin, quand il n’y avait plus aucun espoir. Raillé en Angleterre, l’entraîneur de Chelsea a notamment été ciblé par Frank Lebœuf.

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« C’était dingue » « J’aurais été le long de la ligne de touche et j’aurais demandé si c’était une blague ou s’il se moquait de moi, a réagi le champion du monde 1998 auprès d’ESPN. J’aurais demandé: 'vous croyez vraiment que ce que je lis va me servir à quelque chose'. Ça ne voulait rien dire. Il était peut-être en train d’écrire une blague. Le plus drôle, c’est que le gars qui a reçu le message cherchait un autre joueur pour lui donner des instructions. Peut-être que le joueur dont il parlait avait déjà été remplacé, on n’en sait rien. Il a peut-être perdu la tête, c’était dingue. »