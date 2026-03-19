PSG : Une scène rend dingue en Angleterre, «il a peut-être perdu la tête»

Si le score à l’aller (5-2) pouvait paraître sévère pour Chelsea, celui du retour (3-0) ne souffre d’aucune contestation, tant le Paris Saint-Germain a maîtrisé son adversaire à Stamford Bridge, lui permettant de se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. En Angleterre, une séquence fait encore réagir après cette partie…
Largement battue à l’aller (5-2), Chelsea rêvait d’une remontada face au PSG, mais à Stamford Bridge, les champions d’Europe en titre étaient encore trop forts et ont largement dominé la rencontre (3-0). Durant la rencontre, une scène a fait réagir lorsque Liam Rosenior donnait encore des consignes à ses joueurs sur un bout de papier transmis à l’un d’eux, et ce à cinq minutes de la fin, quand il n’y avait plus aucun espoir. Raillé en Angleterre, l’entraîneur de Chelsea a notamment été ciblé par Frank Lebœuf.
« C’était dingue »
« J’aurais été le long de la ligne de touche et j’aurais demandé si c’était une blague ou s’il se moquait de moi, a réagi le champion du monde 1998 auprès d’ESPN. J’aurais demandé: 'vous croyez vraiment que ce que je lis va me servir à quelque chose'. Ça ne voulait rien dire. Il était peut-être en train d’écrire une blague. Le plus drôle, c’est que le gars qui a reçu le message cherchait un autre joueur pour lui donner des instructions. Peut-être que le joueur dont il parlait avait déjà été remplacé, on n’en sait rien. Il a peut-être perdu la tête, c’était dingue. »
« On sait que c’est complètement inutile »
Plus globalement, Frank Lebœuf critique cette nouvelle manie employée par certains techniciens : « Il n’est pas le seul à faire ce genre de choses. Je ne sais pas ce que les nouveaux entraîneurs de cette nouvelle ère essaient de nous montrer, on sait que c’est complètement inutile. »