Kylian Mbappé - Real Madrid : La grosse annonce d’un club français sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur au sein du Real Madrid et pris en grippe par de nombreux supporters, Kylian Mbappé se trouve en situation délicate. Et le capitaine de l'équipe de France devra certainement composer avec une rude concurrence la saison prochaine, puisque Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, a indiqué qu'Endrick retournera au Real Madrid cet été.

Sous contrat jusqu'en 2029 avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est-il assuré d'aller au bout de cet engagement ? L'avenir de l'ancienne star du PSG fait couler beaucoup d'encre en Espagne, et de nombreux supporters réclament déjà le départ de Mbappé en raison de son état d'esprit et de son manque d'engagement avec le club merengue. Quoi qu'il ne soit, le joueur devra certainement composer avec une rude concurrence la saison prochaine avec le retour de prêt d'Endrick en provenance de l'OL.

Endrick va retourner au Real Madrid, menace pour Mbappé ? Paulo Fonseca a en effet expliqué en conférence de presse que l'attaquant brésilien ne serait pas conservé par l'OL cet été et retournerait au Real Madrid : « Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match. Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite, il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs, mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons », a indiqué l'entraîneur de l'OL sur Endrick, qui viendra donc concurrencer Kylian Mbappé la saison prochaine au Real Madrid.