Mercato - OM : Voilà la somme réclamée à Marseille pour vendre Mason Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu de ses besoins financiers, l’OM semble aujourd’hui contraint de se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l’Anglais s’apprêterait donc à faire ses valises. Une grosse perte sportive pour le club phocéen qui voudrait bien évidemment tirer un maximum du transfert de Greenwood. Les demandes olympiennes ont d’ailleurs été annoncées.

Cet été, l’OM va repartir sur un tout nouveau cycle. Et voilà que celui-ci devrait se faire sans Mason Greenwood. Meilleur joueur du club phocéen, l’Anglais serait sur le point de faire ses valises. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, il y a un besoin urgent de vendre à Marseille afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. L’OM se serait donc alors résolu à se séparer de Mason Greenwood, la plus grosse valeur marchande de l’effectif olympien.

Un transfert à 50M€ + 5M€ ? Les jours de Mason Greenwood à l’OM seraient donc aujourd’hui comptés. Le club phocéen a besoin d’argent et la vente de l’Anglais va donc en ramener. Le prix aurait d’ailleurs été fixé. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, données sur X, l’OM aurait fixé la barre à 50M€ + 5M€. Toutefois, il y a un détail important qui ne faut pas oublier avec Mason Greenwood. En effet, Marseille ne récupérera pas la totalité du montant du transfert de l’attaquant puisque 40% iront directement dans les poches de Manchester United.