Mercato - OM : Voilà la somme réclamée à Marseille pour vendre Mason Greenwood

Compte tenu de ses besoins financiers, l’OM semble aujourd’hui contraint de se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l’Anglais s’apprêterait donc à faire ses valises. Une grosse perte sportive pour le club phocéen qui voudrait bien évidemment tirer un maximum du transfert de Greenwood. Les demandes olympiennes ont d’ailleurs été annoncées.
Cet été, l’OM va repartir sur un tout nouveau cycle. Et voilà que celui-ci devrait se faire sans Mason Greenwood. Meilleur joueur du club phocéen, l’Anglais serait sur le point de faire ses valises. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, il y a un besoin urgent de vendre à Marseille afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. L’OM se serait donc alors résolu à se séparer de Mason Greenwood, la plus grosse valeur marchande de l’effectif olympien.
Un transfert à 50M€ + 5M€ ?
Les jours de Mason Greenwood à l’OM seraient donc aujourd’hui comptés. Le club phocéen a besoin d’argent et la vente de l’Anglais va donc en ramener. Le prix aurait d’ailleurs été fixé. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, données sur X, l’OM aurait fixé la barre à 50M€ + 5M€. Toutefois, il y a un détail important qui ne faut pas oublier avec Mason Greenwood. En effet, Marseille ne récupérera pas la totalité du montant du transfert de l’attaquant puisque 40% iront directement dans les poches de Manchester United.
Greenwood d’accord pour signer à Fenerbahce ?
Pour l’OM, il ne reste désormais plus qu’à trouver preneur pour Mason Greenwood. Alors que le marché anglais ne serait pas une option compte tenu du passif du Britannique, il faut regarder ailleurs. Selon la presse italienne, l’AS Rome serait très intéressée et pourrait prochainement formuler une offre, en-dessous toutefois des attentes de l’OM. Mais Greenwood pourrait également s’envoler pour la Turquie et le club de Fenerbahce où le candidat au poste de président, Hakan Safi a assuré ces dernières heures : « Nous sommes parvenus à trouver un accord avec Mason Greenwood. L’accord court jusqu’en juin 2030 si je gagne les élections ».