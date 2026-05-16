La sortie de Kylian Mbappé choque l'After Foot : «C'est scandaleux»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la victoire du Real Madrid jeudi, Kylian Mbappé s'est présenté face à la presse visiblement très remonté contre les choix de son entraîneur Alvaro Arbeloa. En effet, il est entré en cours de jeu alors qu'il se sentait prêt à être titulaire. L'entraîneur espagnol lui aurait dit qu'il était le quatrième attaquant de l'effectif, citant ses partenaires de jeu. Une sortie qui n'a pas du tout plu dans l'After Foot.

Privé de Clasico le week-end dernier, Kylian Mbappé avait visiblement des comptes à régler. Très critiqué depuis son arrivée au Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fait le choix de se séparer du Français pour commencer le match face à Oviedo. Une décision qui n'a pas du tout plu au principal intéressé et ce dernier a choisi d'exprimer sa frustration quant à ce choix face à la presse. Maxime Chanot estime qu'il ne renvoie pas une bonne image.

« C’est scandaleux ! » Ciblé par de nombreuses critiques ces dernières semaines, en témoigne son entrée sur la pelouse du Santiago Bernabéu sous les sifflets du stade, Kylian Mbappé est allé trop loin selon Maxime Chanot. « Et la communication autour de ses coéquipiers, c’est scandaleux ! Vis-à-vis de Mastantuono ou de Gonzalo Garcia c’est scandaleux. Ce que je constate avec Mbappé, c’est que sa communication elle est catastrophique. On parle d’une icône mondiale, je ne comprends pas comment il n’y a pas des gens derrière lui pour gérer sa communication, parce que là il est en train de s’enfoncer dans de la médiocrité dans sa communication » réagit l'ancien défenseur dans l'After Foot sur RMC.