Ça chauffe au Real Madrid : Kylian Mbappé critique son entraîneur... qui lui répond en dénonçant un mensonge !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à la compétition jeudi soir pour défier Oviedo, Kylian Mbappé en a surtout profité pour régler ses comptes avec Alvaro Arbeloa auquel il a reproché de ne pas l'avoir fait débuter la rencontre. Mais le coach du Real Madrid lui a répondu en dénonçant ses propos.

Entré en cours de jeu contre Oviedo jeudi soir, Kylian Mbappé faisait son grand retour à la compétition avec le Real Madrid. Mais l'attaquant français s'est surtout distingué par ses propos en zone mixte après le match. Le capitaine des Bleus s'en effectivement directement à son entraîneur Alvaro Arbeloa, lui reprochant de l'avoir laissé sur le banc au coup d'envoi.

Mbappé pointe du doigt Arbeloa... « Oui, j'étais à 100 % et prêt à jouer dès la première minute (avec le Real Madrid contre Oviedo, 2-0). Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius et Mastantuono. C'est sa décision, il faut la respecter. Chacun a ses idées et sa philosophie de jeu. Je l'accepte et je joue le temps qu'on me donne. Je ne suis pas en colère contre lui mais il faut que je travaille dur pour redevenir titulaire et être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini », a lâché l'attaquant français en zone mixte.