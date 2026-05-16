Ça chauffe au Real Madrid : Kylian Mbappé critique son entraîneur... qui lui répond en dénonçant un mensonge !

De retour à la compétition jeudi soir pour défier Oviedo, Kylian Mbappé en a surtout profité pour régler ses comptes avec Alvaro Arbeloa auquel il a reproché de ne pas l'avoir fait débuter la rencontre. Mais le coach du Real Madrid lui a répondu en dénonçant ses propos.
Entré en cours de jeu contre Oviedo jeudi soir, Kylian Mbappé faisait son grand retour à la compétition avec le Real Madrid. Mais l'attaquant français s'est surtout distingué par ses propos en zone mixte après le match. Le capitaine des Bleus s'en effectivement directement à son entraîneur Alvaro Arbeloa, lui reprochant de l'avoir laissé sur le banc au coup d'envoi.
Mbappé pointe du doigt Arbeloa...
« Oui, j'étais à 100 % et prêt à jouer dès la première minute (avec le Real Madrid contre Oviedo, 2-0). Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif ce (jeudi) soir, derrière Gonzalo Garcia, Vinicius et Mastantuono. C'est sa décision, il faut la respecter. Chacun a ses idées et sa philosophie de jeu. Je l'accepte et je joue le temps qu'on me donne. Je ne suis pas en colère contre lui mais il faut que je travaille dur pour redevenir titulaire et être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini », a lâché l'attaquant français en zone mixte.
... qui lui répond !
Mais visiblement, Alvaro Arbeloa n'a pas la même version et n'hésite pas à démentir les propos de Kylian Mbappé : « À aucun moment, je lui ai dit qu'il était le 4e attaquant de l'équipe. S'il y a quatre jours, il n'était même pas en mesure d'être sur le banc, avec un autre match à jouer trois jours plus tard, j'estime qu'il n'était pas en état de débuter ce (jeudi) soir. Je décide qui joue et qui ne joue pas. Si un joueur n'aime pas ça, il peut attendre le nouvel entraîneur. Peu importe le nom des joueurs, c'est ma décision. Kylian a dit que l'équipe avait une structure en première partie de saison puis l'a perdue en seconde ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a marqué plus de buts durant cette première partie de saison qu'en seconde. » Il est temps que la saison se termine au Real Madrid...