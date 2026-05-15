Real Madrid : Sifflé par ses propres supporters, Kylian Mbappé vide son sac

Axel Cornic

En Espagne depuis deux ans, Kylian Mbappé traverse peut-être l’une des pires périodes de sa carrière. S’il affiche toujours des statistiques individuelles très haut dessus de la moyenne, l’attaquant du Real Madrid est très critiqué et ses supporters lui ont fait savoir, avec un accueil assez particulier ce jeudi soir lors de la réception d’Oviedo (2-0).

On n’aimerait pas être Kylian Mbappé en ce moment. Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’international français est la cible de nombreuses critiques en Espagne. Certains réclament même son départ du Real Madrid, où il n’a d’ailleurs toujours pas remporté le moindre trophée majeur depuis son arrivée en 2024.

Mbappé sifflé au stade Bernabéu Absent lors des deux derniers matchs à cause d’une blessure à la cuisse, il a fait son retour ce jeudi soir en tant que remplaçant, pour la réception d’Oviedo au Bernabéu de Madrid. Entré en jeu à la 69e minute à la place de Gonzalo Garcia, il a ainsi reçu un accueil assez surprenant de la part des supporters du Real Madrid, puisqu’on a entendu une bordée de sifflets pleuvoir des travées du stade. Et lors de son passage en zone mixte, Kylian Mbappé n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur cette réaction du peuple madrilène.