«Il faut arrêter», le cas Antoine Dupont agace un joueur du Stade Toulousain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Eloigné des terrains pendant de longs mois à cause d'une grosse blessure au genou, Antoine Dupont a repris la compétition et tente de retrouver son plus haut niveau. La star du XV de France fait donc l'objet de nombreuses critiques et ses performances dont scrutées à la loupe, ce qui a le donc d'agacer son coéquipier du Stade Toulousain François Cros.

Le retour aux affaires est compliqué pour Antoine Dupont depuis la fin de sa grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) et sa reprise de la compétition avec le Stade Toulousain. Il est reproché au demi de mêlée du XV de France de ne pas toujours être au niveau qu’était le sien avant ce pépin physique, et le cas Dupont fait donc beaucoup parler chaque fois qu'on évoque l'actualité du Stade Toulousain. François Cros, le troisième ligne des rouge et noir, s'est agacé à ce sujet dans le Midi Olympique samedi dernier après la victoire toulousaine au Vélodrome contre Toulon, et ce malgré la bonne performance d'ensemble d'Antoine Dupont.

« Il faut arrêter de ne regarder que lui » « Pour nous, pour lui, c’est cool. On sait que tout le monde lui cherche un peu des noises dès qu’il a un petit coup de moins bien, et il a démontré ce soir qu’il était encore en forme. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous. Quand il est à ce niveau-là, c’est sûr que pour nous, c’est plus simple… Mais il faut aussi arrêter de ne regarder que lui, ça reste un joueur au milieu d’une équipe. Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant. Le rugby est un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité dans les victoires comme dans les défaites », a indiqué Cros sur la bonne performance d'Antoine Dupont au Vélodrome.