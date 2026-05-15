XV de France : Il rencontre Antoine Dupont et n'en revient toujours pas, «je ne l'avais vu qu'à la télé»

Cette saison, Fabien Galthié a ouvert en grand les portes du XV de France, laissant souvent sur le coté des cadres de son équipe. Mais cela a permis au sélectionneur de voir des nouveaux profils et c’est le cas d’Ugo Seunes, qui évoluait en Pro D2 il y a encore un an.
L’été dernier, certains se demandaient surement qui était ce joueur qu’avait recruté le Racing 92. Il faut dire qu’Ugo Seunes n’était pas connu par le grand public et même maintenant, seuls les suiveurs du Top 14 et de la Pro D2 savent qui il est, puisqu’il a réalisé des choses très intéressantes en une seule saison avec le Stade aurillacois.
« Antoine Dupont, je ne l'avais vu qu'à la télé »
Son ascension fulgurante ne s’est pas arrêtée au Racing 92, puisque l’ouvreur de 25 ans a même eu la grande surprise d’être appelé dans le groupe élargi du XV de France, en novembre dernier. Et les premiers pas à Marcoussis ont été assez particuliers ! « Antoine Dupont, je ne l'avais vu qu'à la télé. Je me demandais un peu ce que je foutais là avec mes quelques mois en Top 14. Presque dans la peau de l'usurpateur. Pourtant, j'y étais » a révélé Ugo Seunes, dans un long entretien accordé à L’Equipe.
« Si Fabien Galthié m'appelle, je serai hyper content »
« Quand j'y suis retourné (début 2026), ça allait mieux. On était quasiment aux deux tiers de la saison. J'avais pu montrer un peu plus de quoi j'étais capable. Et je connaissais déjà certains mecs » a poursuivi l’ouvreur du Racing 92, qui ne semble pourtant pas se mettre une grande pression pour revenir en sélection. « En ce moment, je ne suis plus titulaire (en club). Après, des bons 10, il y en a un paquet en France. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait. L'équipe de France n'est pas forcément l'objectif. C'est plus de faire une bonne fin de saison et de gagner du temps de jeu. Mais si Fabien Galthié m'appelle, je serai hyper content ».