XV de France : Il rencontre Antoine Dupont et n'en revient toujours pas, «je ne l'avais vu qu'à la télé»

Axel Cornic

Cette saison, Fabien Galthié a ouvert en grand les portes du XV de France, laissant souvent sur le coté des cadres de son équipe. Mais cela a permis au sélectionneur de voir des nouveaux profils et c’est le cas d’Ugo Seunes, qui évoluait en Pro D2 il y a encore un an.

L’été dernier, certains se demandaient surement qui était ce joueur qu’avait recruté le Racing 92. Il faut dire qu’Ugo Seunes n’était pas connu par le grand public et même maintenant, seuls les suiveurs du Top 14 et de la Pro D2 savent qui il est, puisqu’il a réalisé des choses très intéressantes en une seule saison avec le Stade aurillacois.

« Antoine Dupont, je ne l'avais vu qu'à la télé » Son ascension fulgurante ne s’est pas arrêtée au Racing 92, puisque l’ouvreur de 25 ans a même eu la grande surprise d’être appelé dans le groupe élargi du XV de France, en novembre dernier. Et les premiers pas à Marcoussis ont été assez particuliers ! « Antoine Dupont, je ne l'avais vu qu'à la télé. Je me demandais un peu ce que je foutais là avec mes quelques mois en Top 14. Presque dans la peau de l'usurpateur. Pourtant, j'y étais » a révélé Ugo Seunes, dans un long entretien accordé à L’Equipe.