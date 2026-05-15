«On ne savait pas qu’il était là» : Fabien Galthié a réservé une belle surprise à Gaël Fickou

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers la course aux phases finales de Top 14, qui se fait de plus en plus intense. Mais il ne faut pas oublier que le XV de France reviendra dans quelques semaines, avec le débit d’une toute nouvelle compétition, la Coupe des nations. Et certains absents du dernier 6 Nations pourraient y participer, comme Gaël Fickou.

Depuis sa prise de fonctions en 2020, Fabien Galthié a toujours été fidèle à ses cadres. La surprise était donc très grande lorsqu’il a décidé de se séparer de non pas un, mais bien trois grands piliers du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et c’est notamment le cas de Gaël Fickou, trois-quart centre aux 98 sélections.

Galthié était à la Paris La Défense Arena La star du Racing 92 semble subir de plein fouet la concurrence de Nicolas Depoortere, Yoram Moefana ou encore de Fabien Brau-Boirie, tous beaucoup plus jeunes que lui. Mais Fabien Galthié ne l’a pas totalement oublié, puisqu’il était dans les travées de la Paris La Défense Arena pour assister au match contre La Rochelle, en fermeture de la 23e journée de Top 14. « On ne savait pas qu’il était là » a confié Gaël Fickou, dans le podcast Rugby Confidential diffusé sur YouTube.