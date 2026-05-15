XV de France - Retour de Melvyn Jaminet : Fabien Galthié a déjà lâché une réponse claire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Melvyn Jaminet a accordé une interview cette semaine dans laquelle il affiche clairement son envie de retrouver au plus vite le XV de France, dont il a été écarté depuis 2024 suite à un scandale d'ordre raciste. Et malgré cette détermination de la part de l'arrière toulonnais, Fabien Galthié s'est déjà exprimé sur son cas ces derniers mois en lui fermant pour l'instant la porte des Bleus...

Souvenez-vous de l'affaire Melvyn Jaminet qui avait éclaté en 2024, durant les élections législatives : alors qu'il était en tournée en Argentine avec le XV de France, l'arrière avait publié (puis supprimé) en story Instagram une vidéo de lui tenant des propos à caractères racistes. Suspendu par la FFR dans la foulée, Jaminet n'a plus jamais retrouvé les Bleus, mais l'arrière du RC Toulon semble bien déterminé à changer la donne dans les prochains mois.

Jaminet veut retrouver le XV de France Interrogé mercredi dans les colonnes de Var-Matin, Melvyn Jaminet a affiché son envie de porter de nouveau la tunique du XV de France et semble y croire dur comme fer : « Malheureusement, c’est sans doute une histoire qui prendra encore un peu de temps. Et peut-être que le temps fera les choses. Dans mon esprit, rien n’est fermé, même si je n’ai pas trop envie de m’accrocher à ça. J’essaie de rester compétiteur et de tout donner pour le club. C’est l’objectif numéro un. Je ne veux pas trop espérer pour être déçu au final », a indiqué Jaminet, qui pose donc sa candidature auprès de Fabien Galthié.