Louis Bielle-Biarrey : Un gros obstacle va compromettre sa prolongation à l'UBB ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, Louis Bielle-Biarrey est devenu l'un des nouveaux visages du rugby français. Le joueur de 22 ans évolue avec l'Union Bordeaux-Bègles depuis 2022 mais son contrat se termine en 2027. A l'approche d'une nouvelle saison qui pourrait être sa dernière à Bordeaux, le club réagit pour le prolonger. Mais ce n'est pas aussi simple...

Depuis quelques mois, la cote de popularité de Louis Bielle-Biarrey ne cesse de grimper. Il faut dire que sur le terrain, son niveau est très impressionnant et à seulement 22 ans, il s'impose comme l'un des visages principaux du rugby français. C'est pourquoi l'UBB cherche à prolonger le contrat de sa pépite, qui fêtera ses 23 ans le mois prochain. Mais le salary cap est un obstacle qu'il ne faut pas négliger puisque cela pourrait rebattre les cartes.

Louis Bielle-Biarrey sur le point de prolonger à l'UBB ? Vainqueur de la Champions Cup avec Bordeaux l'année dernière, Louis Bielle-Biarrey compte bien faire le doublé dans quelques jours. Le joueur se sent à l'UBB et des discussions ont commencé au sujet de sa prolongation. Le club veut boucler le dossier avant le 1er juillet, date à laquelle les concurrents pourront tenter de se ruer sur lui. Yannick Bru, le manager du club, n'a pas caché sa volonté de le conserver mais un obstacle de taille pourrait jouer un mauvais tour au club.